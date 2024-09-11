按證公司發行基建貸款抵押證券　規模4.23億美元

按揭證券公司再次發行基建貸款抵押證券。渣打銀行指出作為唯一全球協調人及聯席簿記行，協助按揭證券公司的通過其特設公司Bauhinia ILBS 2 Limited發行總值達4.23億美元的基建貸款抵押證券，令機構投資者可參與26個遍及環球多個地區（包括亞太區、中東及拉丁美洲）不同行業的項目，當中涉及共28宗項目及企業基建貸款組合。



這次是按揭證券公司繼去年5月在基建融資證券化先導計劃下成功發行首批基建貸款抵押證券後，再次發行同類證券，吸引國際及地區投資者追捧，當中包括銀行、保險公司和資產管理公司等。

渣打資本市場結構融資部主管Marc Freydefont表示：「建基於去年的成功，渣打很高興再次為按揭證券公司發行更大規模的基建貸款抵押證券，並且取得更大的成功 – 參與的投資者更多、超額認購率更高，同時定價亦更有利。

「作為領先的國際銀行，渣打一直利用其別具優勢的企業及投資銀行服務，協助巿場填補基建融資的缺口。這些資產抵押證券發行將促進香港的證券化巿場發展，將香港打造成國際基建融資中心。」

亞洲基礎設施投資銀行透過對按揭證券公司基建貸款抵押證券的總計3億美元投資計劃，成為錨定投資者，參與Bauhinia 2的發行。亞投行的投資計劃繼續實現其將私有資本引入基建行業的目標。

Bauhinia 2組合涉及14個國家的28個項目和基建貸款、26個獨立項目和10個子行業，總值約4.233億美元。所發行的票據共分五級（A1-SU級、A1級、B級、 C級和D級），均為投資級別，總值為3.867億美元，並於香港聯合交易所上市。按揭證券公司作為是次交易的發起人、抵押品管理人和風險保有人。

Bauhinia 2的資本結構中，有1.07億美元是由具可持續發展、綠色和社會責任元素資產組成的可持續融資票據（A1-SU級）。A1-SU級票據在按揭證券公司的《社會責任、綠色及可持續金融框架》下發行，符合國際資本市場協會的綠色債券原則、社會責任債券原則和可持續債券指引。