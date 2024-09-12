藥明藍籌孖寶上揚　藥明生物飆飆半成　友邦升3%｜持續更新

美國8月份通脹數據於周三（11日）出爐。雖然8月消費物價指數按年升幅為2.5%，符合市場預期，可是按月升幅為0.3%，卻超出市場人士預測範圍。數據公布後拖累美股表現，其中道指曾瀉逾700點，惟英偉達 (Nvidia)行政總裁黃仁勳暗示新產品需求強勁，帶動美股反彈。道指收市報40861點，升124點，標普指數升58點，報5554點，納指升369點或2.17%，收市報17395點。亞太區股市今日（12日）跟隨美股升勢，日股升逾1,100點，韓股升逾1%。



【09:55】港股最新升59點

藥明系再度上揚，藥明生物（2269）升4.8%，最新報11.84元；藥明康德（2359）升3.8%，報35.7元。

友邦（1299）升3%。

恒指最新報17168點，升59點。

【09:25】港股高開68點

恒指高開68點，報17177點，國指高開19點，報6001點，科指高開28點，報3479點。

科技股今早普遍上揚，阿里（9988）高開1.4%﹑騰訊（0700）高開0.2%﹑小米（1810）高開0.3%﹑美團（3690）高開1.3%﹑京東（9618）高開1.6%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開0.7%﹑蔚來（9866）平開%﹑小鵬（9868）高開2.9%﹑比亞迪（1211）高開不足0.1%。

消費股方面，農夫山泉（9633）平開﹑潤啤（0291）低開0.4%﹑李寧（2331）高開1.2%﹑蒙牛（2319）平開。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.4%﹑友邦（1299）高開2%﹑港交所（0388）高開0.8%。