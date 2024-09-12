ATM全數高收　藥明康德飆6% 　領港股升131點

美國8月份通脹數據於周三（11日）出爐。雖然8月消費物價指數按年升幅為2.5%，符合市場預期，可是按月升幅為0.3%，卻超出市場人士預測範圍。數據公布後拖累美股表現，其中道指曾瀉逾700點，惟英偉達 (Nvidia)行政總裁黃仁勳暗示新產品需求強勁，帶動美股反彈。道指收市報40861點，升124點，標普指數升58點，報5554點，納指升369點或2.17%，收市報17395點。亞太區股市今日（12日）跟隨美股升勢，日股升逾1,100點，韓股升逾1%。



【16:32】港股升131點收市

港股反彈，全日升131點，收市報17240點，國指升34點，報6017點，科指升24點，報3475點，成交額約為917億元。

藥明系高收，藥明生物（2269）升3.4%，藥明康德（2359）升6%，收市報36.45元，藥明合聯（2268）升4%。

科技股方面，阿里（9988）升2.1%，騰訊（0700）升0.6%，美團（3690）升2.4%，小米（1810）跌0.2%，京東（9618）升2.5%。

金融股方面，友邦（1299）升3.7%，收市報55.15元，滙豐（0005）升0.6%，渣打（2888）升1.1%，港交所（0388）升不足0.1%。

消費股方面，農夫山泉（9633）跌1%﹑潤啤（0291）跌3.5%，海底撈（6862）跌2.7%，蒙牛（2319）升1.1%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌1.3%﹑蔚來（9866）跌1%﹑小鵬（9868）升1.3%。

【15:08】滬深股市齊低收

內地股市低收，上證收市報2717點，跌4點，深成收市8054點，跌51點，滬深300指數收市報3172點，跌13點，創業板指數收市報1551點，跌6點。

港股方面，恒指最新報17264點，升155點。

【13:36】港股升幅擴至逾200點

港股升幅在午後擴大，恒指最新報17315點，升206點，國指升69點，報6052點，科指升50點，報3501點。

阿里（9988）升2.7%，美團（3690）升3.5%﹑騰訊（0700）升0.9%﹑小米（1810）升0.7%﹑京東（9618）升3.1%。

【12:15】港股半日升166點

港股半日升166點，中午收市報17274點，國指升48點，報6031點，科指升46點，報3497點，成交額為504億元。

藥明系表現強勁，藥明康德（2359）升7.4%﹑藥明生物（2269）升5.3%﹑藥明合聯（2268）升5.3%。

金融股方面，友邦（1299）表現突出，中午收市報55.3元，升3.9%，滙豐（0005）升0.7%，港交所（0388）升0.3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌0.9%﹑蔚來（9866）跌1%﹑小鵬（9868）升1.8%﹑比亞迪（1211）升0.3%。

科技股方面，阿里（9988）升2.5%﹑騰訊（0700）升1.2%﹑美團（3690）升4%﹑京東（9618）升2.7%﹑小米（1810）升0.2%。

內需及消費股方面，農夫山泉（9633）升0.4%﹑潤啤（0291）跌1.5%﹑蒙牛（2319）升1.8%﹑海底撈（6862）跌1.9%﹑李寧（2331）升1.5%。

內房股方面，龍湖（0960）升0.7%﹑潤地（1109）跌0.7%﹑中海外（0688）跌1.3%。

【11:42】港股升幅擴至171點

港股升幅進一步擴大，恒指最新報17280點，升171點，國指升50點，報6032點，科指升48點，報3499點。

藥明康德（2359）升7%，藥明生物（2269）升5.1%。

美團（3690）升4.4%﹑京東（9618）及阿里（9988）均升3%。

友邦（1299）升3.9%。

濠賭股上揚，銀娛（0027）升2.9%，金沙（1928）升2.7%。

【10:58】港股升幅擴大至121點

港股升幅擴大，恒指最新報17230點，升121點，國指升33點，報6015點，科指升38點，報3489點。

藥明康德（2359）升6.1%，藥明生物（2269）升4.8%。

科技股方面，美團（3690）升4.4%，京東（9618）升2.9%，阿里（9988）升2.6%。

【09:55】港股最新升59點

藥明系再度上揚，藥明生物（2269）升4.8%，最新報11.84元；藥明康德（2359）升3.8%，報35.7元。

友邦（1299）升3%。

恒指最新報17168點，升59點。

【09:25】港股高開68點

恒指高開68點，報17177點，國指高開19點，報6001點，科指高開28點，報3479點。

科技股今早普遍上揚，阿里（9988）高開1.4%﹑騰訊（0700）高開0.2%﹑小米（1810）高開0.3%﹑美團（3690）高開1.3%﹑京東（9618）高開1.6%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開0.7%﹑蔚來（9866）平開%﹑小鵬（9868）高開2.9%﹑比亞迪（1211）高開不足0.1%。

消費股方面，農夫山泉（9633）平開﹑潤啤（0291）低開0.4%﹑李寧（2331）高開1.2%﹑蒙牛（2319）平開。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.4%﹑友邦（1299）高開2%﹑港交所（0388）高開0.8%。