國慶長假將至　旅遊網站有望看高一線｜許繹彬

港股本周的走勢可謂「沒有最弱，只有更弱」來形容；「弱」的原因，除了是香港經濟持續不振，且港府欠缺自救方案，每周均出現結業拖欠消息，令市場上持續籠罩著一片患得患失的氣氛，相信並非新鮮事；而本周適逢中美兩國均有最新經濟數據，不過其數據不但沒有驚喜，反而令投資者出現驚嚇。



兩國的數據均顯示，經濟除未見起色外，更有走下坡的隠憂，令全球投資者產生憂慮，擔心兩國經濟將出現持續衰退。這當然再令早已頓失方向的中港兩地股票市場再次雪上加霜。儘管人民幣匯率近期有反彈的跡象，但對資本市場完全沒有任何幫助，單憑上證指數每天均呈現「陰陰落」的境況，若要重返 2,800 點，相信短期難以實現。反觀在反覆下沉的情況下，下試 2,700點的機會反而高唱入雲。而滬深綜合指數及深證成份指數合共的成交更出現顯著下跌，已連續多日出現不足 6,000 億元人民幣的慘況，可見投資者對後市的憂慮情緒越演越烈！

港股於17000點之間徘徊

而一向依賴內地股市的港股，儘管近期成交持續出現過千億元的情況，但無助港股穏步上揚，反而再次出現反覆尋底的情況。最重要的支持平均線（即250 天線 17245點）在本周已跌穿，連帶重要關口17000點於上一個交易日亦曾一度跌破，曾低見16694點；慶幸最終能重返17000點以上的水平，可謂暫時度過危險期。但在欠缺具體的好消息的刺激下，17000點的支持變得較為單薄，令17000點頓變成攻防戰區，此現象相信仍要維持一段時間，唯有求神拜佛外圍市況要「靈靈性性」，千萬不要有突如其來的事情發生。

本周另一焦點，就是千呼萬喚的阿里巴巴（9988）在本周二（10 日）首度晉身港股通，阿里久旱逢甘露，錄得北水淨流入的追捧現象。但有人歡喜自然有人愁，昔日深受北水歡迎的多隻內房股，就被剔出港股通名單；如世茂集團（0813）、旭輝控股集團（0884）、遠洋集團（3377）等，股價當然受壓，跌至體無完膚。而過去在港股持續低迷時，股價相當硬淨及令投資者有新題材的「中特估」，本周顯著回調，跌幅亦是比其他股份為多，中石油（0857）、中海油（0883） 、中國神華（1088）、中國宏橋（1378）及一直給投資者認為防守性高的電力股如華潤電力（0836）及龍源電力（0916）相繼創下一個月新低，光環盡失！

香港機場大批旅客辦理往東京航班的登機手續。（鄭子峰攝）

將踏入旅遊旺季料網上旅遊股受惠

全球現今最值得關注的焦點，定必是本月的議息會議研究能否實現如期減息？以及臨近美國總統大選，兩黨候選人究竟誰勝誰負？上述兩者均會影響著全球經濟體系及金融市場的變化；正因如此，相信美股及日股、美匯及日匯未來會顯著波動，尤以股票市場，大上大落可能會是短期的常態，投資者可能要扣緊安全帶。對國內及香港經濟有化學作用的離岸人民幣匯率曾升穿7.1水平。這利好的匯率水平，本應對港股有一定的催化作用，但情況卻好像不似預期。一向對港股影響深遠的北水，反而經常錄得淨流出的情況，的確令人摸不著頭腦，亦令港股的前景變得難以捉摸。現希望17000點在多次下試後仍可守得住的情況下，繼續守得住，更希望在維持千億的成交下，盡快重返250天線（即17245點）。談回個股，適逢快將踏入十月一日國慶長假，亦是國內市民旅遊的旺季，相信透過旅遊網站訂購旅遊景點門票及酒店的需求將會急增，其中同程旅行（0780）可能因而受惠，股價亦有可能水漲船高。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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