歐央行減息四分一厘　符預期

撰文：黃捷
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歐洲央行宣布減息四分一厘，存款便利利率由3.75厘減至3.5厘，符合市場預期。

另外，主要再融資利率則由4.25厘減至3.65厘；邊際貸款利率則由4.5厘減至3.9厘。

歐洲央行