洪灝料美減息促逾4千億美元流入內地　內地容許物業轉按幫助有限

聯儲局從下周起減息，目前市場人士預期當局會減息0.25厘。思睿首席經濟學家洪灝近日在瑞士寶盛的月度對話中表示，接下來需關注聯儲局減息幅度﹑人行在聯儲局減息後會如何行動，以及出口商如何結匯。他提到，對於很多出口商來說，大概率事件資本會開始回流到中國。他指出現在整個回報預期和資本流向很可能都會發生變化，那麽資金開始回流，海外至少都有4,000至5,000億的美元可以回流到中國市場，這對人民幣升值的推動力非常大。



洪灝指出，人民幣升值利好港股，因港股是美元計價的人民幣資產。這波行情中，港股表現略好於A股。由於估值低，對人民幣預期的改變，科技股反彈力度更大。房地產板塊也因轉按揭傳言受提振。

洪灝表示，黃金仍會不斷創新高，指若聯儲局減息，黃金持有成本在下降，因為持有黃金是沒有利息，而持有美國國債是有利息的。以前黃金的投資邏輯，主要是從主權貨幣購買力的缺失，以及對於原有的美元信用系統的不信任去觸發。現在如果主權債務以及貨幣購買力的邏輯還在，但是同時機會成本在降低，故黃金會不斷創新高。

另一方面，有傳內地從本月起降低現有按揭貸款利率。洪灝指出8月份的社融數據顯示，中國家庭無論短期還是中長期貸款都在減少，說明家庭負債的意願大幅減輕，形成資產負債表衰退。

籲留意流動性陷阱現象

洪灝稱：「在此情況下，降息降準，甚至轉按揭有一定幫助，但是往往你會看到，它現在產生了一個流動性陷阱——利息再低也沒有人借錢，這是我們有關部門需要引起重視的一個現象。」

他又指，以房地產按揭總額達到40萬億（人民幣）測算，存量房貸利率倘省75基點，約為1000多億元人民幣，屬杯水車薪，邊際上聊勝於無，而中國更多的家庭普遍傾向於盡快還清房貸，而非轉按揭。「盡管轉按揭利率低，如果這個閒錢放在銀行理財，收益大概2%，轉按揭的利息收益大概4%，只要理財收益低於轉按揭利息收益，我相信很多家庭更傾向於盡快還掉房貸。」