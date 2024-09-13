中港地產股獲追捧　龍湖揚逾4%　港股曾收復17500點｜持續更新

美國股市於周四（12日）延續升勢，其中納指連升4日，收市報17569點，揚174點或1%，標普指數及道指則分別升0.75%及0.58%，前者同樣連升4日，後者則第2日高收。亞太區股市方面，日本股市於今日（13日）早段跌逾百點，韓股則微升。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元及英鎊等主要貨幣偏軟，其中兌日圓更跌至141邊緣。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油升0.57%，紐約期金升0.28%。



【10:40】港股升幅曾擴至300點

港股升幅曾擴大至300點，並收復17500點，最新報17482點，升242點，國指升87點，報6104點，科指升38點，報3513點。

內房股上揚，龍湖（0960）升4.8%﹑潤地（1109）升4.6%，中海外（0688）升1.3%。

地產股獲投資者追捧，新世界（0017）升3.8%，恒隆地產（0101）升3.2%﹑恒基地產（0012）升1.7%。

【09:25】恒指高開57點

恒指最新報17298點，高開57點，科指最新報3477點，高開2點，國指最新報6041點，高開24點。

阿里（9988）高開0.4%﹑騰訊（0700）高開不足0.1%﹑美團（3690）高開1.1%﹑小米（1810）高開0.2%﹑京東（9618）高開0.6%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開0.9%﹑蔚來（9866）低開3.9%﹑小鵬（9868）低開3.3%。

消費股方面，農夫山泉（9633）高開0.2%﹑潤啤（0291）高開0.7%﹑蒙牛（2319）平開﹑李寧（0291）平開。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.6%﹑友邦（1299）低開0.3%﹑港交所（0388）平開%。

內房股方面，龍湖（0960）高開0.1%﹑潤地（1109）平開﹑中海外（0688）低開0.2%。