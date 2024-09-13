醫藥股當炒　翰森及中生製藥升逾4%　港股最新升193點｜持續更新

美國股市於周四（12日）延續升勢，其中納指連升4日，收市報17569點，揚174點或1%，標普指數及道指則分別升0.75%及0.58%，前者同樣連升4日，後者則第2日高收。亞太區股市方面，日本股市於今日（13日）早段跌逾百點，韓股則微升。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元及英鎊等主要貨幣偏軟，其中兌日圓更跌至141邊緣。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油升0.57%，紐約期金升0.28%。



【13:48】港股最新升193點

港股升幅在午後略為擴大至193點，最新報17433點，國指升75點，報6093點，科指升21點，報3496點。

醫藥股上揚，翰森製藥（3692）升4.3%，中生製藥（1177）升4.2%﹑國藥（1099）升3.5%。

【12:32】港股半日升167點

港股半日升167點，報17408點，國指升62點，報6080點，科指升25點，報3501點，成交額為520億元。

金價上揚帶動金礦股攀升，紫金礦業（2899）升4.9%，報14.64元，招金（1818）升半成，山東黃金（1787）升5.6%﹑中國黃金（2099）升4.9%。

內房股上揚，龍湖（0960）升4.4%﹑潤地（1109）升2.5%﹑中海外（0688）升0.9%，融創（1918）升2.1%。

汽車相關股方面，中升（0881）升4.2%，理想汽車（2015）跌不足0.1%﹑蔚來（9866）跌2.8%﹑小鵬（9868）跌0.7%。

消費股方面，農夫山泉（9633）跌0.4%﹑潤啤（0291）中午無升跌，蒙牛乳業（2319）升2.1%﹑李寧（2331）升2.5%。

科技股方面，阿里（9988）升不足0.1%，半日報83.25元，騰訊（0700）升0.5%﹑美團（3690）升1.7%﹑小米（1810）升2%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.7%﹑友邦（1299）升0.5%﹑港交所（0388）升1.2%。

【10:40】港股升幅曾擴至300點

港股升幅曾擴大至300點，並收復17500點，最新報17482點，升242點，國指升87點，報6104點，科指升38點，報3513點。

內房股上揚，龍湖（0960）升4.8%﹑潤地（1109）升4.6%，中海外（0688）升1.3%。

地產股獲投資者追捧，新世界（0017）升3.8%，恒隆地產（0101）升3.2%﹑恒基地產（0012）升1.7%。

【09:25】恒指高開57點

恒指最新報17298點，高開57點，科指最新報3477點，高開2點，國指最新報6041點，高開24點。

阿里（9988）高開0.4%﹑騰訊（0700）高開不足0.1%﹑美團（3690）高開1.1%﹑小米（1810）高開0.2%﹑京東（9618）高開0.6%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開0.9%﹑蔚來（9866）低開3.9%﹑小鵬（9868）低開3.3%。

消費股方面，農夫山泉（9633）高開0.2%﹑潤啤（0291）高開0.7%﹑蒙牛（2319）平開﹑李寧（0291）平開。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.6%﹑友邦（1299）低開0.3%﹑港交所（0388）平開%。

內房股方面，龍湖（0960）高開0.1%﹑潤地（1109）平開﹑中海外（0688）低開0.2%。