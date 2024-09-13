華爾街日報﹕視中國為投資首選比例創歷來新低　外資轉向印度越南

隨著中國經濟增長放緩和在華經營難度增加，外電消息稱，曾經湧向中國的西方企業開始調整策略，許多公司已停止向中國投入資金。同時，不少跨國公司也正在調低中國在其投資目的地名單中的位置，並整合在華業務，包括減少在華投資，轉向了印度和越南等地。中國歐盟商會和上海美國商會發布最新發佈的兩份報告，都聚焦於這種黯淡的投資趨勢。



外電消息稱，曾經湧向中國的西方企業開始後撤，不少跨國公司也正在調低中國在其投資目的地名單中的位置。（Reuters）

歐盟商會及上海美國商會調查均有相同發現

《華爾街日報》報道， 在歐盟商會一項年度調查中，僅有15%的受訪者表示中國是他們的首選投資目的地。而多年來，這一比例一直維持在20%上下，該調查在5月份進行。接受上海美國商會調查的306名受訪者中，約有20%並表示，他們今年將減少對華投資，理由是擔心經濟增長前景，而且已將投資轉向了印度和越南等地。

「過去幾年，在中國做生意的風險上升，市場也在放緩。」上海美國商會會長鄭藝（Eric Zheng）表示，該商會的一項調查也發現，將中國列為總部首選投資目的地的受訪者比例，已降至25年前這項年度調查開始以來的最低水準。

報道稱，推動這些決定的因素包括長期經濟走軟、本地競爭加劇、地緣政治緊張以及亞洲替代性製造業目的地的崛起。一些商會表示，中國市場的利潤率已不再優於其他市場。

蘋果Apple iPhone 16官網產品介紹（apple.com）

經濟放緩、競爭激烈及地緣政治等為主因

而中國也注意到這一變化。上海市政府在8月份表示，現在最緊迫的經濟挑戰之一是「果鏈」空心化。這裏指的是蘋果公司（Apple）將部分電子產品生產轉移到印度和越南等國家。美國品牌在中國也節節敗退，蘋果、星巴克和麥當勞等美國頂級品牌正遭遇來自本土對手的激烈競爭，市場份額日漸下滑。

上個月，沃爾瑪（Walmart）以36億美元價格出售了在中國一家主要電商平台持有了八年的股份，IBM則關閉了在中國的研發業務，影響1,000多個工作崗位。

汽車製造商也正在縮減規模，原因是中國公司已佔據國內乘用車市場近五分之三的份額。截至今年夏天，大多數售出的新車都是電動汽車或插電式混合動力車，而不是非中國汽車製造商長期以來佔據優勢的純燃油汽車。

日本本田汽車（Honda Motor）最近暫停中國三家工廠的生產，並通過自願退休方式裁員。與上年同期相比，本田第二季度在中國的銷量下降32%，至20.9萬輛。

去年，外國對中國投資同比下降8%。而根據聯合國的數據，人口遠少於中國的印度尼西亞正在吸引更多所謂的綠地投資，即從頭開始建立設施。

不過，可以肯定的是，大多數公司不會放棄中國。大部分公司還在努力維持現有業務，一些公司表示，緊跟中國技術有助於他們保持競爭優勢，例如沃爾瑪正在擴大中國的山姆會員商店數量。