恒大風波｜普華永道中天稱尊重及服從行政處罰　就事件深表歉意

中國財政部和中證券監（以下合稱監管機構）公佈了關於普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）對前客戶恒大地產審計工作的行政處罰決定。



普華永道中天指出充分配合了監管機構的檢查工作，尊重並堅決服從相關行政處罰決定。同時指出認識到，恒大地產的審計並沒有達到該會計師務所一直堅守的高標準以及社會各界的期望，決心以此為鑒，深刻反思，全面汲取教訓。

普華永道中天指出，對於因此事給客戶以及大家帶來的影響深表歉意，並將竭盡全力贏回大家的信任。

該會計師事務所指出，經過詳細的內部調查，採取了一系列的整改和追責措施。被處罰的相關恒大地產審計團隊成員已經與公司終止了勞動關係，也要求管理層有關成員承擔管理責任，包括前任管理層成員。普華永道中國正在任命新的領導團隊，包括在全球網路具有豐富品質管制經驗的合夥人。新的領導團隊將致力於推進品質管制的提升，並將普華永道對資本市場信任與誠信的承諾作為第一要務。

普華永道中天指出，堅決支持監管機構針對市場和行業所採取的各項監管措施。

普華永道指出其高品質審計在中國有著多年良好的歷史，我們相信恒大審計團隊少數成員的行為並不能代表普華永道中國兢兢業業工作著的1.8萬多名員工。同時痛定思痛，針對本次處罰，已經採取了一系列整改措施，包括加大對人員、培訓和科技的投資，並加強文化建設和公司治理的提升，以確保對品質的承諾反映在我每一項工作中。

普華永道中天將堅定不移地遵守和維護最高審計標準，堅決支持監管機構針對市場和行業所採取的各項監管措施。將一如既往地為內地資本市場的高品質發展和加快構建中國特色現代金融體系貢獻專業力量。