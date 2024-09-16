港股半日跌50點　中升挫逾半成　美團逆市上揚｜持續更新

美聯儲本周公布議息結果，左右大市走勢。港股上周重回17000點之上，重越250天牛熊線（17236點），且看本周能否再下一城，重上18000點大關。



【12:20】港股半日僅挫50點

港股中場休息，恒指今早插近兩百點後跌幅收窄，截至午間收市跌50點或0.29%，報17318點，仍處牛熊線之上。另外，國指跌21點或0.35%，報6049點。科指跌12點或0.35%，報3467點。

中升挫逾半成，表現差絕藍籌。另外，潤地、龍湖﹙0960﹚及農夫山泉分別挫3.98%、3.74%及3.6%，跌勢明顯。

重磅科技股，阿里挫1.2%、小米挫0.31%，而騰訊及美團則分別升0.1%及1.95%。

市傅新世界以近１億元沽出元朗溱柏6間地舖，該股報6.59元，升2.48%，為表現最佳恒指成份股。

【10:38】港股跌約百點

恒指現跌104點或0.6%，報17264點。至於國指及科指，分別跌0.7%及0.87%。大市成交額196億元。

中升挫逾4.99%，為表現最差藍籌股。另外，京東健康﹙6618﹚、潤地﹙1109﹚及阿里健康﹙0241﹚亦逾4.5%，跌勢明顯。

跌市下，百威﹙1876﹚、創科﹙0669﹚及美團﹙3690﹚升逾1%，支持大市。

【09:51】港股跌幅收窄至不足100點

港股跌幅收窄至不足100點。恒指現報17277點，跌91點或0.53%；國指報6031點，跌40點或0.66%；科指報3441點，跌38點或1.1%。大市成交93億元。

農夫山泉﹙9633﹚挫2.8%，報24.3元，為表現最差藍籌股。

另外，京東集團﹙9618﹚挫2.2%。其他重磅科技股方面，阿里巴巴挫1.14%、小米﹙1810﹚挫0.82%、騰訊﹙0700﹚挫0.37%、美團﹙3690﹚挫0.24%。

【09:25】港股低開116點

港股低開116點或0.67%，報17252點；國指低開43點或0.72%，報6027點；科指低開25點或0.72%，報3454點。大市成交額8億元。

阿里巴巴﹙9988﹚低開逾1%，報81.85元，未受集團董事會主席蔡崇信增持消息提振。