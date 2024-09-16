金管局︰旗下CMU與澳門中央證券託管系統建直接聯網

為促進香港與澳門兩地債券市場的發展，香港金管局和澳門金管局聯合宣布，香港金管局的債務工具中央結算系統(CMU)與澳門金管局全資附屬公司澳門中央證券託管結算一人有限公司負責營運的中央證券託管系統將建立直接聯網。

在直接聯網的安排下，香港投資者將可透過其在CMU的賬戶交收、結算及持有在澳門中央證券託管系統進行託管的債券，澳門投資者亦可透過其澳門中央證券託管系統的賬戶交收、結算及持有在CMU進行託管的債券。有關安排將成為港澳金融合作一個新的里程碑，對粵港澳大灣區核心城市的協同發展具重大且深遠的意義。

香港金管局總裁余偉文表示，近年來，香港金管局逐步與鄰近多個金融市場建立互聯互通機制，加強區域合作，為各類金融業務特別是人民幣業務的發展引進更多機遇，提供境內外投資者更多樣化的投資產品，並進一步提升香港作為國際金融中心的競爭力。在此基礎上，推動港澳兩地債券市場基礎設施互聯互通，是粵港澳大灣區金融市場協同發展的重要體現，並能發揮CMU作為超級聯繫人的作用，發展成為亞洲的國際中央證券託管平台。

澳門金管局主席陳守信指出，債券市場是澳門特區政府拓展新金融業態、推動經濟適度多元的重要切入點，可為粵港澳大灣區建設等國家重要戰略部署提供另一融資渠道。此外，基於澳門與葡語國家之間的歷史淵源，透過與香港債券市場基礎設施聯通，澳門將能進一步發揮中國與葡語國家的橋樑作用，鞏固澳門「中葡金融服務平台」的功能，同時實現粵港澳大灣區金融市場和金融基礎設施互聯互通。

直接聯網的正式啟動時間和具體安排將適時公布。