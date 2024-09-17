內地股市低收　上證險守2700點　深成指數失守8000點｜持續更新

美國聯儲局將於香港時間周四（19日）凌晨公布議息結果，目前市場人士人對當局屆時減息半息的憧憬升溫。受到有關消息刺激，道指於周一（16日）升228點，報41622點，反映科指股走勢的納指則終止連續5日升勢，跌91點。亞太區股市今日（17日）早段向下，日股跌320點。



【15:13】港股最新升226點

內地股市低收，上證收市報2704點，跌13點，深成收市報7983點，跌70點，滬深300指數收市報3159點，跌13點，創業板指數收市報1535點，跌16點。

港股最新報17648點，升226點。

【14:18】港股升幅收窄至200點

港股升幅在午後略為收窄，恒指最新報17623點，升201點，國指升70點，報6160點，科指升26點，報3524點。

新世界（0017）及長實（1113）分別升4%及4.2%。

理想汽車（2015）升5.2%。

【12:31】港股半日升逾200點

港股半日升逾200點，恒指中午收市報17672點，升250點，國指升87點，報6177點，科指升43點，報3540點，成交額為349億元。

地產股今日普遍上揚，恒地（0012）升2.9%﹑新地（0016）升2.3%﹑長實（1113）升4.4%﹑新世界（0017）升3.1%﹑信置（0083）升.12%。

科技股方面，阿里（9988）升1.2%﹑騰訊（0700）升0.8%﹑美團（3690）升1.7%﹑小米（1810）及京東（9618）均升1.2%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.1%﹑友邦（1299）升1%﹑港交所（0388）升1.7%。

消費股方面，農夫山泉（9633）升0.6%﹑潤啤（0291）升0.5%。

內房股方面，龍湖（0960）升1.8%，潤地（1109）升0.6%。

【10:58】港股升242點

地產股上揚，新世界（0017）升2.7%﹑嘉里（0683）升0.7%﹑長實（1113）升4.4%﹑新地（0016）升2.5%﹑恒地（0012）升2.7%﹑恒隆地產（0101）升2.2%。

恒指升242點，最新報17664點，國指升84點，報6175點，科指升39點，報3537點。

【09:59】港股轉升逾百點

港股轉升，恒指最新報17548點，升126點，國指升40點，報6130點，科指升13點，報3511點。

九倉置業（1997）升2.5%，中海油（0883）及長實（1113）均升1.5%。

【09:25】港股低開35點

恒指低開35點，報17386點，國指跌17點，報6072點，科指跌14點，報3482點。

內房股方面，龍湖（0960）高開0.6%﹑潤地（1109）平開﹑中海外（0688）高開0.7%。

科技股方面，阿里（9988）低開0.7%﹑騰訊（0700）低開1.5%﹑美團（3690）高開0.2%﹑小米（1810）低開0.2%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.2%﹑友邦保險（1299）高開0.5%。