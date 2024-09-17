MPF｜GUM﹕8月82億元資金泊入低風險資產　逾20億元撤出美股基金

環球金融市場在8月初時出現大動盪，一眾擁有強積金賬戶的香港打工仔，將資金轉入具防守力的低風險資產類別避險。據強積金顧問公司GUM最新數據顯示8月流入低風險資產類別的資金達到82億元，其中保守基金吸資32.53億元，獲流入金額為一眾資金最高。環球債券基金亦錄得29.46億元資金淨流入。



不過打工仔將79億元資金從股票基金撤出。其中從美股基金撤出金額為20.37億元，大中華股票基金及香港股票基金分別錄得12.52億元及11.91億元淨流出。

GUM策略及投資分析師雲天輝指出：「市場預期9月美聯儲將首次減息，有望迎來2年半來高息年代的結束，但同時美國就業數據不及預期令美國經濟前景出現隱憂。資金流向反映成員風險偏好改變， 8月單月近82億資金湧入低風險資產避險，其中79億由股票基金流出，尤其是美股錄得單月20億流出。」

雲天輝續指：「與此同時，分別有33億和30億轉入保守基金和環球債券基金，顯示出部分成員已提前布局， 於高息周期尾聲鎖定收益和進行債券配置迎接減息。」

GUM又指出截至8月31日，強積金市場總資產上升2%，至1.26萬億元。