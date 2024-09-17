國泰連續兩個月載客逾200萬人次　8.10單日錄7.5萬人次創疫後新高

國泰航空(0293)公布8月份客、貨運量數據，連續兩個月錄得單月載客超過200萬人次。

國泰於8月份載客206.89萬人次，按年增加15.9%。月內收入乘客千米數按年上升15.9%。乘客運載率下跌2.9個百分點至85.2%，而可用座位千米數則按年增加19.8%。今年首8個月，載客人次按年增加29.9%至1473.68萬人次，可用座位千米升36.1%，而收入乘客千米數則升29.2%。

貨運方面，8月運載12.42萬公噸貨物，按年增加6.3%。月內貨物收入噸千米數按年跌0.9%，運載率下跌1.7個百分點至57.1%，而可用貨物噸千米數則按年增 2.1%。今年首8個月，載貨量按年增加9.8%至97.04萬公噸，可用貨物噸千米數增加8.8%，而貨物收入噸千米數則升3.2%。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，8月仍然是傳統夏季旅遊高峰期，延續7月的強勁客運需求，單月載客量連續兩個月突破200萬人次，更於8月10日錄得接近7.5萬人次載客量，創疫後單日新高。月內，包括香港在內的大灣區休閒旅遊需求殷切，主要集中於短途航線。月初恢復的寧波航線亦表現良好，顧客主要來自內地、香港和印度。

她又稱，十一國慶即將來臨，內地顧客於「黃金周」長假期外遊的預訂數字理想，當中以東南亞國家最受歡迎，前往日本及南韓的需求亦旺盛。至於貨運，隨着 9 月下旬進入傳統旺季，預期需求十分穩健，亦會額外增加每周五班前往北美的航班。除電子商務相關貨運持續增加外，預期由內地、東南亞及印度出口的高科技及電子產品亦有增長。

新航點方面，劉凱詩稱，熱切期待沙特阿拉伯利雅得客運航線於 10 月底啟動，加強國 泰的中東網絡以至香港與這個重要地區的聯繫。此外，香港快運已宣布開通廣島 和富國島兩個航點，將分別於 11 月和 12 月陸續啟航。

此外，中央政府送贈兩隻大熊貓予香港特區，國泰貨運負責是次運送任務，將憑藉運送特殊貨物的專業知識，悉心接載兩位「特別貴賓」前來香港。