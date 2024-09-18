人民幣中間價報7.087　8個半月最高

撰文：黃捷
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人民幣兌美元中間價今日﹙18日﹚報7.087元，較上日的7.103元，升160點，為8個半月高位。

離岸人民幣(CNH)兌美元報7.0997，每百港元兌約90.99元人民幣。

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