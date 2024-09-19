內地股市高收　深成直迫8100點　港股升幅擴至近400點｜持續更新

美國聯儲局於今日（19日）凌晨公布議息結果，宣布減息半厘，幅度較市場人士預期大。聯儲局最新點陣圖更預期，至今年底會再減息四分三息。消息公布後隔晚美國股市反而低收，其中道指跌103點，報41503點，納指及標普指數分別跌16點或0.29%及52點或0.3%。受到聯儲局大手減息刺激，亞太區股市於早後普遍上揚。



【15:07】內地股市高收

內地股市高收，上證收市報2736點，升18點，深成收市報8087點，升95點，滬深300指數收市報3196點，升25點，創業板指數收市報1546點，升13點。

港股升幅擴至近400點，最新報18057點，升397點。

【13:11】港股收復萬八點關

港股升幅進一步擴大，並收復18000點，恒指最新報18019點，升359點，國指升131點，報6307點，科指升120點，報3656點。

家電股上揚，海爾智家（6690）升7.9%，美的（0300）升8.1%，報63.9元。

【12:48】港股半升318點

美國聯儲局於今日凌晨宣布減息半厘，受到有關消息刺激，港股今早直迫18000點大關，半日勁升逾300點。恒指半日升318點，報17978點，國指升115點，報6291點，科指升107點，報3644點，成交額為768.3億元。

地產股今早普遍上揚，新世界（0017）升1.3%，新地（0016）升0.7%，長實（1113）升0.2%，恒地（0012）升2.3%，嘉里（0683）升0.4%﹑信和（0083）跌1.6%。

內房股成為投資者追捧對象，潤地（1109）飆9.3%﹑融創（1918）升9.8%﹑中海外（0688）升6.4%，龍湖（0960）升7.4%。

金融股方面，滙豐（0005）升1%﹑渣打（2888）升1.7%﹑中銀香港（2388）﹑港交所（0388）升5.4%，友邦（1299）升2.5%。

科技股方面，阿里（9988）升3.3%﹑騰訊（0700）升2%﹑美團（3690）升3.3%，小米（1810）升0.7%﹑京東（9618）升5.4%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升4.5%﹑蔚來（9866）跌2.9%，小鵬（9868）升0.3%。

內險股方面，平保（2318）升4.1%﹑國壽（2628）升2.6%﹑太保（2601）升4.2%。

【11:24】港股現升逾200點

港股升幅擴大，恒指最新報17893點，升233點，國指升81點，報6257點，科指升90點，報3627點。

內房股普遍上揚，潤地（1109）飆7.3%，龍湖（0960）升6%，中海外（0688）升5.3%，融創中國（1918）升6.5%。

物管股方面，華潤萬象（1209）升6.5%﹑中海物業（2669）升5%﹑碧桂園服務（6098）升4.6%﹑融創服務（1516）升4%。

雖然國際金價曾再創新高，但是金礦股今早表現疲弱，招金（1818）跌3.3%，山東黃金（1787）跌3.2%，中國黃金（1787）跌1.6%，藍籌股紫金（2899）則跑贏同業，升1.2%。

【09:58】港股轉升11點

港股轉升，恒指最新報17671點，升11點。

亞太區股市方面，日股升790點，報37170點；台灣加權指數升24點，報21703點。

匯市方面，每百日圓/日元兌港元報5.422。

【09:25】港股低開26點

恒指低開26點，報17633點，國指報6173點，低開2點，科指高開2點，報3539點。

科技股今早走勢平平，阿里（9988）平開，報82.85元﹑騰訊（0700）低開0.1%﹑美團（3690）高開0.2%﹑小米（1810）低開0.3%﹑京東（9618）高開1.2%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.2%﹑渣打（2888）高開0.5%﹑中銀（2388）平開﹑港交所（0388）平開﹑友邦（1299）低開1.2%。

地產股方面，新世界（0017）平開﹑恒地（0012）平開﹑新地（0016）低開0.4%﹑長實（1113）平開﹑信和（0083）平開。

內房股方面，龍湖（0960）高開2.6%﹑潤地（1109）高開0.1%﹑中海外（0688）高開0.9%。

【08:24】日股早段升逾700點

日本股市早段升逾700點，最新報37109點，升729點，韓股則輕微回落不足1點。

匯市方面，美元兌多種主要貨幣上揚，其中兌日圓直迫143，最新報142.95，升0.46%，英鎊兌美元跌0.12%，歐元兌美元跌0.09%。美匯指數則重上101，報101.08，升0.48%。

商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油每桶報70.43美元，跌0.68%；紐約期金跌0.62%，每盎司報2,582.5美元。

債市方面，美國10年期國債孳息率升3.6個基點至3.729厘。