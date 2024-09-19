美國減息港股卻低開26點　多隻地產股平開　滙豐偏軟｜持續更新

美國聯儲局於今日（19日）凌晨公布議息結果，宣布減息半厘，幅度較市場人士預期大。聯儲局最新點陣圖更預期，至今年底會再減息四分三息。消息公布後隔晚美國股市反而低收，其中道指跌103點，報41503點，納指及標普指數分別跌16點或0.29%及52點或0.3%。受到聯儲局大手減息刺激，亞太區股市於早後普遍上揚。



【09:25】港股低開26點

恒指低開26點，報17633點，國指報6173點，低開2點，科指高開2點，報3539點。

科技股今早走勢平平，阿里（9988）平開，報82.85元﹑騰訊（0700）低開0.1%﹑美團（3690）高開0.2%﹑小米（1810）低開0.3%﹑京東（9618）高開1.2%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.2%﹑渣打（2888）高開0.5%﹑中銀（2388）平開﹑港交所（0388）平開﹑友邦（1299）低開1.2%。

地產股方面，新世界（0017）平開﹑恒地（0012）平開﹑新地（0016）低開0.4%﹑長實（1113）平開﹑信和（0083）平開。

內房股方面，龍湖（0960）高開2.6%﹑潤地（1109）高開0.1%﹑中海外（0688）高開0.9%。

【08:24】日股早段升逾700點

日本股市早段升逾700點，最新報37109點，升729點，韓股則輕微回落不足1點。

匯市方面，美元兌多種主要貨幣上揚，其中兌日圓直迫143，最新報142.95，升0.46%，英鎊兌美元跌0.12%，歐元兌美元跌0.09%。美匯指數則重上101，報101.08，升0.48%。

商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油每桶報70.43美元，跌0.68%；紐約期金跌0.62%，每盎司報2,582.5美元。

債市方面，美國10年期國債孳息率升3.6個基點至3.729厘。