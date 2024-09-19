憧憬內地國慶期間推救市措施　港交所走勢有望改善｜許繹彬

國內本周適逢中秋節假期，在全國假期下，股票市場亦休市。內地股票市場休市下，作為港股主要灌溉水源—北水亦自然「制水」。基於北水為港股成交主要來源，在本周首兩個交易日可用「水盡鵝飛」來形容，成交對比上星期下跌近50%，而在本周一更低至不足480億元，是7個月來最少。



港股在缺水下，走勢反而保持硬淨，呈反覆向上的格局；恒指先重上50天線（約17408點），然後再收復20天線（約17538點），更締造了恒指4連升，累計升551點。

儘管港股處於「缺水」的情況，但個別股份的升勢凌厲，尤其是息口敏感股，可能因憧憬本月聯儲局有可能減息下，優先被炒作，一眾地產股及收租股，如新世界（0017）升超過5%，新地（0016）及領展（0823）更創下一個月新高。不過，國際投行摩根大通則在此刻大潑冷水，認為落實減息後，香港地產股不一定跑贏大市。

筆者認為，即使大市升勢在本周可以用「凌厲」來形容，但其實在成交低迷下，未可以用來作指標。除非在假後股市重開時，國內股市呈現升勢，及在近日人民幣匯率轉強下，有望帶動北水增加，從而在真正天時地利下，衝破100天線（約17865點），再挑戰18000點的心理關口。否則，港股仍是窄幅上落，沒有任何方向可言！

憧憬人行再減存款準備金率

較早前，國內公布被稱為「三頭馬車」的首2個月社會零售消費﹑城鎮固定資產投資，以及全國規模以上工業增加值等3項經濟數據，全部數據均遜預期。今年國內經濟持續低迷下，不斷加大挽救樓市力度，上月70大中城市樓價指數創逾9年來最大跌幅，按月計更連跌14個月。在內房銷售毫無起色及全部數據均強差人意下，市場憧憬內地推出刺激經濟政策，包括人行下調存款準備金率等；此憧憬盼望可能會在國慶前後出現。如真有其事，內地市場上可能會釋出大量資金，北水力量亦因而壯大，港股亦可能因此受惠，港交所（0388）的股價仍處於低殘下，走勢有望轉強。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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