美國減息｜滙豐降最優惠利率0.25厘至5.625厘　9月20日生效

聯儲局今日（19日）凌晨宣布減息半厘，為自2020年3月以來首次，點陣圖更預期當局會在今年底前再減息半厘。本地銀行亦跟隨美國減息步伐，降低現行最優惠利率（P）水平。滙豐銀行由2024年9月20日（星期五）起，下調港元最優惠利率25點子，由年利率5.875厘調低至5.625厘。



滙豐於去年7月28日調高最優惠利率0.125厘至5.875厘。

至於滙豐對上一次降低最優惠利率為2019年10月31日，當時減息0.125厘，最優惠利率降至5厘。

該行同時宣布將港元儲蓄存款利率降至0.25厘，5,000元或以上存款利率為0.625厘，5,000元以下存款利率為零。

該行亦宣布下調美元儲蓄存款戶口利率25點子，由年利率1厘調低至0.75厘。滙豐對上一次於2023年7月28日調整美元儲蓄存款戶口利率，當時加息12.5點子。

滙豐指減息因同業拆息年初起穩定回落

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示：「滙豐今天決定調低港元利率，主要考慮到美國聯邦儲備局減息的決定，以及本港銀行同業拆息自今年初開始穩定回落。經過充份考慮宏觀經濟環境和本港銀行同業拆息走勢，相信減息是適當的。我們會繼續密切留意宏觀前景變化及金融市場的發展，有需要時調整利率。」

中銀下周一起減P息至5.625厘

中銀亦宣布降低最優惠利率0.25厘至5.625厘，將於下周一（23日）起生效。該行亦宣布將港元活期儲蓄存款利率由0.875厘，降至0.625厘。

該行又指出，若存戶每日存款結餘為5,000元或以上，年利率為0.625厘，若存款低於5,000元，年利率為零。