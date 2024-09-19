富衛上半年新業務首年保費按年升33%

富衛香港宣布，根據保險業監管局2024年1月至6月香港長期保險業務的臨時統計數字，上半年新業務首年保費按年升33%，新業務首年保費及新業務保單數目於非銀行保險集團中均位居全港第四。



富衛指出今年上半年新業務增幅顯著，反映本地客戶及内地訪客對優質保險產品的需求持續。其中，港人及包括內地訪客在內的離岸客戶購買富衛產品的相關首年保費，按年分別錄得36%及25%的增長，又指出上半年新業務年度化保費更有一半（50%）來自本地客戶。

次季多個分銷渠道錄雙位數增長

富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示：「富衛2024年上半年的佳績，反映我們深化本地市場同時把握大灣區機遇的策略獲得顯著成果，無論是本地以至包括內地訪客在內的離岸市場均表現出色，獲更多客戶信賴及認可，為未來發展打下堅實基礎。」

他續說：「在今年第二季，我們的多個分銷渠道均實現雙位數按年增長，引證富衛多元銷售渠道策略成功透過不同渠道接觸更廣泛客戶並提供保障。我們將繼續想客戶所想，透過推出創新、優質的多元化保險產品和服務，為大眾創造保險新體驗，積極把握機遇，在行業中保持領先地位。」