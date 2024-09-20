恒指升245點　新世界飆近7%　藥明生物勁升一成

美國聯儲局於周三（18日）宣布減息半厘後，觸發美股於周四（19日）大幅反彈，其中道指及標普指數同創新高。道指收市報42025點，升522點，納指升440點，報18013點，標普指數升95點，報5713點。亞太區股市今日（20日）亦承接美股升勢，日股早後升逾700點，韓股亦錄得約1%升幅。匯市方面，美元兌日圓再次下試142邊緣。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段處於72美元。



【16:40】恒指升近250點

全日再造好，恒指收市升245點或1.4%，報18258點；國指升75點或1.2%，報6381點；科指升1.4%，報3703點。

富時指數換馬今日收市後生效，全日大市成交達1768億元。

美國減息，新世界(0017)今日再飆6.8%。

另外，市傳美國參議院發布《國防授權法案》終稿，並未包含《生物安全提案》，消息刺激CRO股炒上，藥明康德(2359)及藥明生物(2269)分別先11.7%及10.4%。

【14:50】恒指升209點

恒指最新報18222點，升209點，國指升69點，報6374點，科指升47點，報3699點。

藍籌股方面，由新世界（0017）領跑，升6.7%，報7.7元；長江基建（1038）逆市下挫，跌3.5%，報54.6元。

【13:45】恒指升幅收窄至159點

港股升幅午後收窄，恒指最新報18173點，升159點，國指升50點，報6355點，科指升38點，報3690點。

地產股上揚，新世界（0017）升6.6%，恒地（0012）升2.4%，新地（0016）升1.4%，長實（1113）升0.6%。

【12:27】港股半日升261點

港股半日升261點，中午收市報18275點，科指升65點，報3717點，國指中午收市報6397點，升92點。

醫藥股今日上揚，石藥（1093）升7.4%，中生製藥（1177）升1.5%，藥明生物（2269）升1.7%，藥明康德（2359）升1.2%。

科技股方面，阿里（9988）升2.5%﹑騰訊（0700）跌0.4%﹑美團（3690）升1.1%﹑小米（1810）升0.8%﹑京東（3690）升0.4%。

消費股方面，農夫山泉（9633）升2.7%﹑潤啤（0291）升4.5%﹑蒙牛（2319）升3%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.2%﹑友邦（1299）升2.8%﹑港交所（0388）升1.1%。

科技股方面，阿里（9988）升2.5%﹑美團（3690）升1.1%﹑小米（1810）升0.8%﹑騰訊（0700）跌0.4%。

【10:28】港股升幅擴至逾300點

港股升幅進一步擴大至逾300點，恒指最新報18333點，升320點，國指升115點，報6420點，科指升85點，報3736點。

友邦（1299）升3.5%，報58.4元。

阿里（9988）曾創逾1年新高，升3.4%，報88.65元。美團（3690）同樣曾創1年新高，升2.8%，報137.5元。

【10:04】港股升幅擴大至逾200點

港股升幅擴大，最新報18232點，升219點，國指升72點，報6378點，科指升55點，報3707點。

石藥（1093）升7%，公司指出未來2年再斥資50億元回購。中生製藥（1177）升2.1%。

吉利汽車（0175）升3.8%﹑比亞迪電子（0285）升4.2%。

【09:25】港股高開56點

恒指高開56點，報18069點，國指報6316點，高開11點，科指報3649點，低開2點。

科技股方面，阿里（9988）高開0.4%﹑騰訊（0700）高開0.3%﹑美團（3690）高開1.3%﹑小米（1810）平開﹑京東（9618）低開0.4%。

地產股方面，新世界（0017）平開﹑新地（0016）高開0.8%﹑長實（1113）平開﹑恒地（0012）平開。

內房股方面，龍湖（0960）低開0.6%﹑潤地（1109）低開0.5%﹑中海外（0688）低開0.9%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開0.7%﹑蔚來（9866）高開2.3%﹑小鵬（9868）高開2.7%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.4%，港交所（0388）高開0.7%。