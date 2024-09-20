本港8月通脹維持2.5%　基本通脹則為1.2%

政府統計處公布，8月份整體消費物價指數按年升2.5%，與7月份的相應升幅相同。剔除政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率為1.2%，亦與7月份的相應升幅相同。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在8月份錄得按年升幅的類別為煙酒上升20.8%、電力、燃氣及水升4.8%、住屋升3.3%、交通升2.8%、外出用膳及外賣升2.4%、雜項服務升2.2%、雜項物品升0.9%，以及基本食品升0.8%。

另一方面，綜合消費物價指數在8月份錄得按年跌幅的類別為衣履下跌1.8%，以及耐用物品跌0.9%。

今年首8個月， 綜合消費物價指數較一年前同期上升1.8%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為2.2%、1.7%及1.6%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.0%、0.9%、1.1%及1.3%。

政府發言人表示，8月基本消費物價通脹仍然處於輕微水平。外出用膳及外賣的價格錄得按年上升，但升幅放緩，基本食品價格進一步微升。能源相關項目的價格繼續明顯下跌。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，整體而言通脹在短期內應會維持輕微。本地的成本或會因香港經濟繼續增長而面對一些溫和上升壓力。外圍價格壓力大致上應會進一步放緩，儘管地緣政治緊張局勢可能會帶來不確定性。政府會繼續留意情況。