曾俊華︰美減息半厘政治含量相當大　減P幅度難成刺激港樓大動力

美國大手加0.5厘，幅度進取，前財政司司長曾俊華在其個人社交網頁發帖文指出，美國聯儲局減息半厘幅度「相當狠」，他好相信這個減幅不是全部從經濟角度考慮，反而是一個有相當大政治含量的決定，「好多人都話係送畀民主黨總統候選人賀錦麗嘅一個大禮。」因此，曾俊華認為，到12月美國大選之後，聯儲局減息幅度應該不會再如此進取，估計最多只會回到 25個點子。

曾俊華又指，聯儲局之前已經「放風」話減息，所以市場早就消化了這個消息，股市亦提前作出相應調整，未來大家應該留心通脹會否再彈起。

事實上，在今次減息，美聯儲理事鮑曼(Michelle Bowman﹚贊成只減息0.25厘，為2005年以來、首位理事在聯邦公開市場委員會﹙FOMC﹚投下反對票。她其後發聲明指，採取大幅減息行動，有可能被錯誤解讀為，聯儲局在對抗高通脹問題上，過早宣布勝利。

曾俊華指，美國聯儲局減息半厘幅度「相當狠」，有相當大政治含量。﹙資料圖片﹚

負擔減輕幅度「好輕微」

美國減息後，本地銀行也「反應」迅速，立時宣布減息0.25厘，供樓客負擔因而減輕。談及減息對香港樓市影響，曾俊華認為，香港銀行今次就没有跟足聯儲局減幅，僅將最優惠利率下調 0.25 厘，對一般供樓人士而言，負擔減輕幅度都是好輕微，而這個減息幅度，未至於成為刺激樓市的好大動力，但始終減息對經濟都是好訊息。

本港多家銀行跟隨美國減息，將各類貸款的指標利率－最優惠利率（P）下調0.25厘。以滙豐為例，P減0.25厘後，最優惠利率由5.875厘回落至5.625厘，假設按揭貸款500萬元、年期為30年，供樓人士每月可慳約720元。