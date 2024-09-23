港股低開21點　車股偏軟　滙豐及港交所皆向下｜持續更新

美國股市於上周五（20日）走勢個別，其中道指升38點，納指及標普指數分別跌65點及11點。亞太區股市方面，韓國股市上揚。匯市方面，美元兌多種主要貨幣均上揚，其中兌日圓重上144水平。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油升0.4%，紐約期金則跌0.13%。



【09:25】

恒指最新報18237點，低開21點，國指最新報6378點，低開2點，科指最新報3699點，低開4點。

美團（3690）擬發美元優先票據，最新報135.8元，低開不足0.1%。其他科技股方面，阿里（9988）低開0.3%﹑騰訊（0700）低開0.2%﹑小米（1810）平開。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.5%﹑渣打（2888）低開0.7%﹑港交所（0388）低開0.7%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開1.6%﹑蔚來（9866）低開0.8%﹑小鵬（9868）平開。

消費股方面，農夫山泉（9633）高開1.1%﹑潤啤（0291）高開0.6%。

地產股方面，新世界（0017）低開1%﹑新地（0016）低開0.4%﹑長實（1113）高開0.2%。