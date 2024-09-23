港股半日升百點　電力股發威　華電國際飆半成｜持續更新

美國股市於上周五（20日）走勢個別，其中道指升38點，納指及標普指數分別跌65點及11點。亞太區股市方面，韓國股市上揚。匯市方面，美元兌多種主要貨幣均上揚，其中兌日圓重上144水平。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油升0.4%，紐約期金則跌0.13%。



【12:28】港股半日升百點

港股半日升100點，恒指半日收市報18359點，國指升47點，報6428點，科指升26點，報3730點，成交額為667億元。

潤電（0836）升4.4%﹑大唐發電（0991）升3.6%﹑華電國際（1071）升5.1%﹑華能（0902）升4.5%，中國電力（2380）升2.3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升1%﹑小鵬（9868）跌1%﹑蔚來（9866）跌3.2%﹑比亞迪（1211）跌1.1%。

科技股方面，阿里（9988）升0.6%﹑騰訊（0700）跌0.4%﹑美團（3690）跌1.9%﹑小米（1810）升3.9%﹑京東（9618）升2%。

消費股方面，農夫山泉（9633）升2.1%﹑潤啤（0291）升1.3%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.4%﹑友邦（1299）升0.7%﹑港交所（0388）升0.7%。

【11:49】港股升幅擴至逾百點

港股升幅進一步擴大，恒指最新報18393點，升134點，國指升58點，報6439點，科指升35點，報3739點。

潤電（0836）升4.4%，小米（1810）升4.1%，聯想（0992）升3.5%。

【10:34】港股轉升73點

港股轉升，恒指最新報18331點，升73點，國指升35點，報6417點，科指升21點，報3725點。

小米（1810）升4.1%，吉利（0175）升3.1%，比亞迪電子（0285）升2.6%。

【09:25】港股低開21點

恒指最新報18237點，低開21點，國指最新報6378點，低開2點，科指最新報3699點，低開4點。

美團（3690）擬發美元優先票據，最新報135.8元，低開不足0.1%。其他科技股方面，阿里（9988）低開0.3%﹑騰訊（0700）低開0.2%﹑小米（1810）平開。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.5%﹑渣打（2888）低開0.7%﹑港交所（0388）低開0.7%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開1.6%﹑蔚來（9866）低開0.8%﹑小鵬（9868）平開。

消費股方面，農夫山泉（9633）高開1.1%﹑潤啤（0291）高開0.6%。

地產股方面，新世界（0017）低開1%﹑新地（0016）低開0.4%﹑長實（1113）高開0.2%。