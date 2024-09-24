人行下調存款準備金率0.5個百分點　將釋放萬億元人民幣流動性

國務院新聞辦公室昨預告，今日﹙24日﹚上午舉行的新聞發布會，內地三大財金監管部門主管，即人行行長潘功勝、國家金管總局局長李雲澤和中國證監會主席吳清罕有同場出席，介紹金融支持經濟高質量發展有關情況，而三巨頭聚首，市場則預期將有重要訊息發放，憧憬減息、降準刺激內地經濟。

一如預期，人行宣布將下調存款準備金率0.5個百分點，向金融市場提供長期流動性1萬億元人民幣。人行行長潘功勝在國新辦發布會上又稱，年底前有機會再下調存款準備金率0.25至0.5個百分點。

銀行淨息差影響保持中性

人行同時表示，將降低中央銀行政策利率，7天逆回購操作利率下調0.2個百分點，從目前的1.7%降為1.5%，引導貸款市場報價利率和存款利率同步下行，保持商業銀行淨息差穩定。

潘功勝指，對銀行淨息差影響保持中性，而利率下降也降低銀行資金成本。

降低存量房貸利率

至於房市，潘功勝宣布，降低存量房貸利率和統一房貸最低首付比例，引導商業銀行將存量房貸利率降至新發放房貸利率附近，預計平均降幅在0.5個百分點左右。統一首套房和二套房的房貸最低首付比例，將全國層面的二套房貸款最低首付比例由25%下調至15%。