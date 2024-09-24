A股升幅擴大至逾3%　上證重上2800點　港股最新升675點｜持續更新

美國股市於周一（23日）高收，其中道指及標普指數同創新高，反映科技股走勢的納指則曾重上18000點。亞太區股市方面，日本股市今日（24日）復市，早段升約500點，重上38000點。匯市方面，美元兌日圓及歐元上揚。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期油企穩在每桶70美元水平。



【14:04】港股升幅曾擴至逾700點

港股升勢在午後進一步擴大，曾高見18972點，最新報18923點，升675點，國指升292點，報6681點，科指升179點，報3878點。

內地股市方面，上證最新報2849點，升100點或3.65%。

【12:27】港股半日升近600點

人行等金融監管機構連番出招，刺激港股半日飆近600點，創近4個月新高，中午收市報18845點，升598點，國指升251點，報6641點，科指升155點，報43853點，成交額為1,179億元。

內銀股表現突出，招行（3968）飆9%﹑建行（0939）升3.2%﹑工行（1398）升4.3%﹑中行（3988）升3.1%﹑交行（3328）升5.6%。

內房股方面，融創（1918）升7.8%﹑龍湖（0960）升4.5%﹑中海外（0688）及潤地（1109）均上升5.2%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升6.2%﹑蔚來（9866）升8.8%﹑小鵬（9868）升4.3%﹑比亞迪（1211）升2.7%。

消費股方面，農夫山泉（9633）升7.1%﹑潤地（1109）升6.4%﹑蒙牛（2319）升5.3%。

科技股方面，阿里（9988）重上90元，中午收市報90.15元，升3.9%。騰訊（0700）貼近400元，中午收市報396.6元，升2.3%﹑美團（3690）升4.5%﹑小米（1810）升3.7%。

金融股方面，滙豐（0005）曾重上70元，中午收市報69.9元，升1.4%﹑友邦（1299）升2.2%﹑港交所（0388）升5.7%。

【10:57】港股升幅再度擴至逾400億元

港股升幅再度擴大至逾400點，最新報18672點，升425點，國指升171點，報6561點，科指升101點，報3799點。

招行（3968）升5%，中升（0881）升5.6%，新奧能源（2688）升5.8%。

【09:58】A股上揚 港股升344點

內地連番出招，刺激A受上揚，上證最新報2772點，升23點或0.85%，滬深300指數最新報3234點，升21點或0.66%。

港股最新報18591點，升344點。

【09:43】港股升幅擴至逾400點

港股升幅擴大至逾400點，恒指最新報18687點，升440點，國指升164點，報6553點，科指升109點，報3807點。

京東（9618）升4.3%，京東健康（6618）升3.6%。

阿里（9988）一度迫近90元，最新報89.15元，升2.8%。

美的（0300）升1.1%，報68.35元。

【09:25】港股高開326點

人行今早宣布降低存款準備金率0.5個百分點，同時調低7天期逆回購0.2個百分點。受到有關消息刺激，恒指最新報18573點，高開326點，國指最新報6511點，高開122點，科指最新報3785點，高開87點。

阿里（9988）高開2.8%﹑騰訊（0700）高開1.4%﹑美團（3690）高開3%﹑小米（1810）高開1.7%﹑京東（9618）高開4.3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開3.8%﹑蔚來（9866）高開5.1%﹑小鵬（9868）高開2.3%。

金融股方面，滙豐（0005）高開1.4%﹑友邦（1299）高開1.5%﹑港交所（0388）高開1.7%。

消費股方面，農夫山泉（9633）高開2.9%﹑潤啤（0291）高開2.9%。

內房股上揚，龍湖（0960）升2.9%﹑潤地（1109）高開3.3%。