全球金融中心指數　本港重上三甲地位　亞太區居首

全球金融中心指數，本港排名升至第三位，亞太區居首！英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院今日（24日）聯合發布第36期《全球金融中心指數》報告，香港的總排名為全球第三位，較今年3月上升一位，並在亞太區居首；整體評分上升八分，是前五位金融中心提升最多。

自2007年起，《全球金融中心指數》報告於每年3月和9月發布。第36期報告評估全球121個金融中心，香港的總排名為全球第三位，整體評分為749分。

全球金融中心指數，本港排名升至第三位，亞太區居首。﹙資料圖片﹚

『投資管理』排名躍升為全球第一位

政府發言人表示：「報告明確肯定香港作為全球領先金融中心的地位與實力。香港的評分在『營商環境』、『人力資本』、『基礎設施』，以及『聲譽及綜合』方面的競爭力均名列前茅。香港在多個金融行業領域的排名亦顯著上升，包括『投資管理』、『保險業』、『銀行業』、『專業服務』等，其中在『投資管理』方面的排名躍升為全球第一位。此外，報告評估了金融中心的金融科技水平，香港的排名上升五位至第九，躋身十大金融科技中心之列。」

發言人又指，本港的資產及財富管理業務蓬勃，在2023年年底管理的資產規模較之前一年增長約2%至超過31萬億港元，淨資金流入接近3,900億港元，按年大增超過3.4倍。香港的家族辦公室業務發展勢頭持續良好；「新資本投資者入境計劃」自三月推出後持續反應熱烈，至今接獲申請逾550宗，預計可為香港帶來的投資金額超過165億港元。

發言人續說：「作為國際金融中心，香港匯聚了全球頂級的金融機構和人才，提供專業的金融服務，以及擁有既深且廣的資本市場。我們的監管制度與主要海外市場接軌，而且資訊和資金自由流通。在『一國兩制』下，香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，令我們充分發揮『超級聯繫人』和『超級增值人』的角色。」

港府稱，積極深化內地與香港的金融互聯互通。﹙資料圖片﹚

發言人續稱，政府會繼續積極識變、應變、求變，促進金融業的高質量發展。在股票市場方面，當局積極拓展其廣度和深度，提升市場的效率和競爭力，包括設立特專科技公司上市制度、改革GEM、實施在惡劣天氣下維持交易、便利回購和推出新庫存股份機制、進一步拓展企業上市等。「我們亦積極深化內地與香港的金融互聯互通，以進一步增強香港連通中外資本市場的角色，擴展滬深港通交易所買賣基金（ETF）合資格範圍，並推進一系列互換通機制安排的優化措施。在綠色金融方面，香港正準備全面採用國際財務報告可持續披露準則（ISSB準則）。我們亦為虛擬資產的發展締造穩健有利的條件，致力完善相關規管框架，建議就法幣穩定幣發行人以及虛擬資產場外交易服務提供者建立發牌制度，促進香港Web3生態圈的可持續發展。我們並透過提供一系列的實習和培訓計劃，加強培育不同金融領域的人才，為香港金融業建立可持續的人才庫。」