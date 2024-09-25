上證重上2900點　恒指最新升412點　平保等4藍籌飆半成｜持續更新

美國股市於周二（24日）全面高收，道指及標普指數同創新高，納指則升百點，重上18000點，收市報18074點。亞太區股市今日（25日）早段並無明顯方向，窄幅上落。



【09:50】港股升幅收窄至412點

港股升幅收窄，恒指最新報19412點，升412點，國指升162點，報6876點，科指升85點，報4000點。

目前有4隻藍籌受升幅達5%或以上，平保（2318）升5.6%﹑新奧（2688）升5.3%。

內地股市方面，上證重上2900點，最新報2923點，升60點或2.1%。

【09:25】港股高開591點

恒指高開591點，報19592點，國指高開230點，報6944點，科指升147點，報4063點。

科技股，阿里（9988）高開3.3%，報95元，騰訊（0700）高開3.9%，報418元，美團（3690）高開5.3%﹑小米（1810）高開3.1%﹑京東（9618）高開4.8%。

內房股亦獲投資者追捧，龍湖（0960）升5%﹑潤地（1109）升4.2%﹑中海外（0688）升3.4%﹑融創（1918）高開6.8%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開3.3%﹑蔚來（9866）高開4.1%﹑小鵬（9868）高開4.8%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.6%﹑友邦（1299）高開4.6%﹑港交所（0388）高開3.9%﹑平保（2318）升5.1%﹑工行（1398）升2.1%。