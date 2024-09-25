內地股市高收　上證曾收復2900點　港股現升146點｜持續更新

美國股市於周二（24日）全面高收，道指及標普指數同創新高，納指則升百點，重上18000點，收市報18074點。亞太區股市今日（25日）早段並無明顯方向，窄幅上落。



【15:05】港股最新升146點

內地股市高收，上證收市報2896點，升33點，深成收市報8537點，升102點，滬深300指數收市報3401點，升49點，創業板指數收市報1641點，升26點。

港股最新報19147點，升146點。

【14:25】港股升幅收窄至136點

港股升幅在午後進一步收窄，恒指最新報19137點，升136點，國指升55點，報6769點，科指升10點，報3926點。成交額1,996億元。

九倉置業（1997）升5.8%﹑阿里健康（0241）升5.4%﹑招行（3968）升5.2%﹑平安（2318）升5.1%。

【12:40】半日升381點

港股承接上日升勢，今早高開591點，半日升381點，報19382點，國指升155點，報6870點，科指升92點，報4008點，成交額為1,510.7億元。

網上醫療股上揚，京東健康（6618）飆6.9%，中午收市報28.6元，阿里健康（0241）升6.8%，平安好醫生（1833）升8.5%。

科技股再獲追捧，阿里（9988）升1%﹑騰訊（0700）升2.3%﹑美團（3690）升3.6%﹑小米（1810）跌1.7%﹑京東（9618）升3.1%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升不足0.1%﹑蔚來（9866）跌0.2%﹑小鵬（9868）升1.5%。

金融股方面，滙豐（0005）轉跌，半日跌不足0.1%，報70.05元，友邦（1299）升2.9%﹑港交所（0388）升2.6%。

【10:43】港股升幅收窄至380點

港股升幅進一步收窄，恒指最新報19380點，升380點，國指升151點，報6865點，科指升80點，報3996點。

網上醫療股跑出，阿里健康（0241）升6.5%，京東健康（6618）升5.6%﹑平安好醫生（1833）升8.7%。

科技股獲投資者追捧，人稱B站的嗶哩嗶哩（9626）升6.1%。

地產股亦上揚，長實（1113）升1.7%﹑新世界（0017）升3.4%﹑新地（0016）升1.9%。

【09:50】港股升幅收窄至412點

港股升幅收窄，恒指最新報19412點，升412點，國指升162點，報6876點，科指升85點，報4000點。

目前有4隻藍籌受升幅達5%或以上，平保（2318）升5.6%﹑新奧（2688）升5.3%。

內地股市方面，上證重上2900點，最新報2923點，升60點或2.1%。

【09:25】港股高開591點

恒指高開591點，報19592點，國指高開230點，報6944點，科指升147點，報4063點。

科技股，阿里（9988）高開3.3%，報95元，騰訊（0700）高開3.9%，報418元，美團（3690）高開5.3%﹑小米（1810）高開3.1%﹑京東（9618）高開4.8%。

內房股亦獲投資者追捧，龍湖（0960）升5%﹑潤地（1109）升4.2%﹑中海外（0688）升3.4%﹑融創（1918）高開6.8%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開3.3%﹑蔚來（9866）高開4.1%﹑小鵬（9868）高開4.8%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.6%﹑友邦（1299）高開4.6%﹑港交所（0388）高開3.9%﹑平保（2318）升5.1%﹑工行（1398）升2.1%。