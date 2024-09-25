新世界地震｜馬紹祥掌舵端倪 年初入局COO 領軍北都合作項目

【鄭志剛/馬紹祥/新世界】早前預警全年虧損最多200億元的新世界（0017），考慮更換現任行政總裁鄭志剛。《香港01》獨家獲悉，鄭志剛將轉任非執行副主席，他現為集團執行副主席兼行政總裁。至於接替鄭志剛擔任行政總裁的人選為前發展局局長、新世界首席營運總監馬紹祥。



事出突然，但由現年61歲的馬紹祥執掌新世界，從經驗及安排上，也非完全意外。事實上，馬紹祥享有建造界豐富背景、更曾擔任發展局局長，熟知建築工程以至本港各地區發展規劃，加上新世界目前在北部都會區內持有高達約1,500萬平方呎的農地儲備，因此馬紹祥正好成為釋放集團區內農地價值的「舵手」。

近年新世界多項大型發展緊貼政府整體方向，其中政府致力發展的北部都會區，新世界近年積極插旗，更與央企華潤置地、招商蛇口，以及國企深業集團簽署合作協議，而每一次簽約亦有馬紹祥參與其中。

馬紹祥。（資料圖片）

建造界背景、曾任發展局局長

據悉，馬紹祥於80年代主修結構工程學、土木工程，在90年代於澳洲進修碩士，主修運輸規劃。其後在建造界工作超過25年，期間出任多間工程顧公司的要職，而在2013年11月獲委任為首位發展局副局長，於2014年1月正式上任。

直至2017年初由於陳茂波轉任財政司司長，因此馬紹祥則被任命為發展局局長，直至2017年6月30日完成任期。

離開政府後，馬紹祥於2018年2月至6月期間曾任港深創新及科技園署理行政總裁。及後在同年7月加入新世界集團，出任新創建（0659）執行董事，曾於2018年7月至12月期間出任新創建首席營運總監，並自2019年1月起出任新創建行政總裁一職。

兩年前出任華潤集團外部董事

值得留意，馬紹祥於2022年加入華潤（集團）出任外部董事，同年7月則再加入新世界發展，出任執行董事一職。其後在2023年12月18日，新世界公佈馬紹祥於2024年1月1日出任公司首席營運總監。可見，馬紹祥在政商界，以至央企方面的人脈及經驗著實豐富。

上任首席營運總監、即參選潤地元朗合作項目

事實上，馬紹祥未正式上任公司首席營運總監時，已獲委以重任，於2023年12月底，參與新世界與華潤置地的首個《北都合作協議》簽署程序，涉及兩幅元朗地皮，提供1,800個住宅單位。

其後在今年5月份新世界更進一步擴展，當月初更與招商蛇口宣布簽訂《北部都會區粉嶺北項目合作協議》，聯手發展粉嶺北新發展區商住項目，料提供不少於2,000伙住宅單位，預計2025年初動工。

政治官員離職工作諮詢委員會向馬紹祥提出多項建議，包括不能直接參與游說政府的工作。（資料圖片）

接連負責招商蛇口、深業集團北都項目

在同月中新世界則與國企深業集團簽署戰略合作協議，雙方將以各自的資源優勢及豐富的發展經驗，共同研究及開發北部都會區內的創科及其他房地產項目。而這一次與國企深業集團簽署時，由馬紹祥負責見證，時任新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛則未見出席。

新世界83%農地儲備均位於北都

翻查新世界年報資料，截至2023年6月底，新世界擁有農地儲備多達約1,635.61萬平方呎，其中元朗區及屯門區佔高達69%，而北區則佔14%，反映新世界大部份農地、高達83%均位於北都之中。而在今年5月份，新世界亦透露集團於北都持有約1,500萬平方呎農地，當中不少位處優質地段，交通配套完善，該集團正積極透過不同途徑，加快釋放區內的農地價值。