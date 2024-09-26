港股半日升443點　內需及消費股表現強勁　海底撈飆11%｜持續更新

美國股市於周三（25日）走勢個別，其中道指及標普指數創新高後低收，道指收市報41914點，跌293點，標指收市報5722點，跌10點，納指升7點，報18082點。亞太區股市方面，日本股市今日（26日）早段升逾600點，企穩38000點。匯市方面，於亞太區交易時段，美元兌日圓等主要貨幣轉弱。商品市場方面，於亞洲交易時段油價及金價未見有太大變動。



【12:55】港股半日升443點

港股延續升勢，半日升443點，國指升187點，報6952點，科指升165點，報4090點，成交額為1,171億元。

內需及消費股表現突出，海底撈（6862）飆11.1%，中午收市報16.18元。

蒙牛（2319）升8%﹑潤啤（0291）升8.1%。

【11:12】港股升343點

港股升幅進一步擴大，最新報19472點，升343點，國指升144點，報6910點，科指升133點，報4058點。

目前共有10隻成份股升幅逾5%，海底撈（6862）升9.6%﹑李寧（2331）升8.3%﹑安踏（2020）升7.7%﹑潤啤（0291）升7.1%﹑蒙牛（2319）升6.8%﹑潤地（1109）升6.4%。

周大福（1929）升5.6%。

【09:55】港股升幅擴至逾200點

港股升幅擴大至逾200點，最新報19359點，升230點，國指升96點，報6862點，科指升112點，報4037點。

百度（9888）升3.3%，創科（0669）升2.6%。

藥明生物（2269）跌3.4%，藥明康德（2359）跌2.6%。

【09:25】港股高開173點

恒指最新報19302點，高開173點，國指最新報6845點，高開79點，科指最新報3983點，高開58659點。

新世界（0017）及旗下新百貨（0825）停牌，至於同系的新創建（0659）最新報7.65元，平開，周大福（1929）平開。

地產股今早，長實（1113）高開0.6%﹑恒地（0012）高開1%﹑新地（0016）平開﹑信和（0083）平開。

科技股方面，阿里（9988）高開1.3%﹑騰訊（0700）高開0.6%﹑美團（3690）高開1.8%﹑小米（1810）高開1.5%﹑京東（9618）高開2.6%。

汽車股方面，蔚來（9866）高開0.3%﹑小鵬（9868）高開4.1%﹑理想汽車（2015）高開1.8%。

內房股方面，龍湖（0960）高開1.6%﹑潤地（1109）高開1.6%﹑中海外（0688）高開1%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.7%﹑平保（2318）高開1%﹑港交所（0388）高開0.9%。