倘成交持續暢旺　港股有力再推進｜許繹彬

港股近期可謂雙重受惠，首先上周在美國聯儲局減息而香港銀行出奇地跟隨減息下，港股於上周開始呈現穏步上揚的格局，先是終於突破久未攻破的18000點。但可能上周成交仍未有太大的增加，因而令投資者未可視為轉勢，仍擔心18000點是否只是曇花一現。儘管港股在周一（23日）開市已升穿18200點的水平，一眾投資者仍一如以往或汲取了過往的教訓，在反彈時作出減持手頭上持貨的行為；但今次的減持，恐怕暫時是錯誤的決定。



事緣國內3大財金部門（即人民銀行、國家金融監督管理總局及中證會）在本周二（24日）早上突然聯合召開記招，人行行長突然宣布減息0.2厘及將降準0.5個百分點，因而向金融市場提供一萬億元長期流動性，並會按情況今年再降0.25至0.5個百分點。其後再表示創設新的貨幣政策工具支持股市，初步額度達8,000億元人民幣，並不排除再會加碼，用作抗衡資產價格下跌而對中國經濟的威脅。同時又推行「證券、基金、保險公司互換便利」，首期規模5,000億元人民幣，支持合資格的證券、基金、保險公司以其債券、股票ETF（交易所買賣基金）、滬深300成份股為抵押，經人行換入國債、央行票據等，獲得的資金只可投資股市。

A股重上2900點

在人行使出「連環拳」並拳拳揮向金融市場下，滬綜指數除締造逾4年以來最大單日升幅及連升6日外，更將2800點這個拖磨已久的助力位一口氣升穿。昨天氣勢更甚，曾高見2952點，更直逼3000點大關；而一直依賴A股升勢及等候國內出招救市的港股，相信不用多言，立即應聲急升，但今次可謂「升到您唔信」。消息宣布後，除立即升穿萬九點大關外（是4個多月以來首次），更曾一度升穿19500點，暫高見19592點，距離今年高位19706點只欠114點；而成交則升穿2,500億元，是2年半以來最強勁；國內股市及港股在漫不經意下，一洗近兩年的頹風，氣勢更可謂一時無兩。

筆者認為，正當市場上月仍對一系列數據公布後反映國內的經濟仍未有改善，因而令各界均對今年中國全年經濟增長能否「保5」之際，國內3大部門終於聯手發功，而是次的招數，目標是相當清晰，除希望在今年年結前能挽救國內疲弱的經濟外，更是明顯想要激活資本市場，從而令市場能釋放更多流動資金，而在資本市場有充裕資金下，自然會令疲弱的內需激活起來，這是「以快打慢」的做法，這種做法恰當到位。如果香港能加以學習，相信一定會令香港慘淡的零售飲食業起死回生，商舖空置率亦可改善，希望港府能正視問題及效法國內激活資本市場的做法。

料港股或挑戰20500點

談回港股，即使港股現階段暫能企在19000點之上，但其實單與其他亞洲國家指數升幅作比較，仍然欠一大截；如港股成交沒有縮減，仍能保持有2,300億元以上，挑戰今年高位19706點，甚至升至20500點左右，相信並非無可能，但由於始終港股只用幾個交易日，便升穿多個重要關卡，難免有機會出現大漲小回。在國內仍有降準的機會下，對金融股仍是最有利，建議可以多加留意保險業龍頭中國平安（2318）。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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