中國財政部3年後再踏足歐元債市　發行2筆債券　合共20億歐元

渣打銀行作為聯席主承銷商和聯席簿記管理人，並再次作為結算及交割行，協助中國財政部發行兩個年期、總值20億歐元的高級債券，當中包括3年期12.5億歐元及7年期7.5億歐元債券，是財政部在2021年之後再次踏足歐元債券巿場。



本星期初，財政部就是次發行在巴黎舉辦了實體路演及國際投資者電話會議。投資者反應非常熱烈。最終3年期債券和7年期債券的票息分別定在2.5%和2.625%，有助進一步完善財政部的歐元債券收益率曲線，為中資發行人在離岸市場提供融資定價基準。這筆歐元債券將再次通過香港金融管理局的債務工具中央結算系統（CMU）清算，有助促進香港金融基建的發展，並鞏固香港作為國際融資中心的重要地位。

渣打大中華及北亞地區資本巿場主管嚴守敬表示：「渣打銀行很榮幸自2011年起，持續地參與了財政部所有的離岸債券發行。財政部是次歐元債券發行，廣受不同類型的國際投資者熱烈追捧，每個年期都收到逾百個機構及專業投資者申購，當中包括中央銀行、主權財富基金、國際資產管理公司和保險公司等，遍及亞洲、歐洲、中東及離岸美國巿場，反映中國國債備受國際資本市場高度認可。這次20億歐元債券發行是近兩年來亞洲（日本除外）最大宗的單一歐元交易，再次凸顯環球投資者對中國長遠的經濟展望保持信心，同時促進中國內地與國際資本市場進一步接軌。」