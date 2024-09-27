財政部發20億歐羅主權債　交行香港︰為中企發歐元債建定價基準

中國財政部在巴黎成功定價發行20億歐羅主權債，其中3年期12.5億歐羅，發行收益率為2.517厘；7年期7.5億歐羅，發行收益率2.738厘。

本次發行是繼2021年之後中央人民政府再次面向國際市場發行歐羅主權債券，獲得國際投資者踴躍認購，認購倍數8.1倍，投資者群體豐富，充分體現了國際投資者對中國經濟增長前景和可持續性的信心。這筆債券隨後將在巴黎泛歐交易所、香港聯交所上市。

交通銀行香港分行自財政部2019年重啟歐羅主權債發行後，第四度作為聯席主承銷商及賬簿管理人，全程服務財政部境外主權債券發行工作，全力以赴保證發行工作圓滿完成，再度獲得財政部的充分肯定和高度評價。

交銀香港指，此次歐元主權債發行一方面有助於完善中國歐元主權債券收益率曲線， 為中資企業發行歐元債券建立定價基準， 引導其充分利用境外融資「走出去」； 另一方面為國際投資者提供更豐富多元的「中國標的」， 促進投資者了解中國經濟， 增強其持續參與中國經濟發展的信心， 進一步加強中國與國際資本市場之間的聯繫與合作， 助推金融領域高水平對外開放。