恒指升501點　成交突破3600億創新高！　新世界飆兩成丨持續更新

【14:53】

港股盤中成交放量至3,678億元，創新高。恒指現報20425點，升501點或2.52%；國指報7223點，升136點或1.93%；科指報4397點，升187點或4.45%。

藥明系亮麗，藥明康得及藥明生物分別升21.33%及14.75%。

新世界發展換帥，現仍升19.78%。

重磅科技股方面，美團升6.95%、阿里巴巴升4.34%、騰訊升0.93%。

【14:30】

恒指升幅收窄，報20428點，升503點或2.5%；科指升4.1%，報4384點；國指升2%，報7224點，大市成交3495億。

藥明系領跑，藥明康德 （02359） 升20.7％，藥明生物 （02269） 升13.6％。新世界（0017）續升19.9%。

【13:25】

恒指午後續升634點，報20559點；科指升5.7%，報4448點；國指升2.7%，報7280點。

藍籌股方面，藥明系大漲，藥明康德 （02359） 升25.4％領跑，藥明生物 （02269） 升18.2％。新世界（0017）狀態大勇，續升20.3%。

惟內銀股表現乏力，建設銀行（0939）逆市跌3.9%；工商銀行（1398）跌3.3％；中銀香港（3988）跌2.9%。

【中午收市】

內地連日出手救市，恒指結算日大市半日升678點，報20603點。資金狂掃，半日成交額已達2442.7億元，較昨日午市增1.08倍；科指升6.6%，報4485點；國指升3.3%，報7318點。三大指數創逾一年高。

ATMX同造好，當中美團 （03690）揚一成；阿里巴巴 （09988） 升近6%；小米（1810）升3.7%；騰訊 （0700） 升逾2%。

昨日宣布CEO換馬的新世界發展（0017），復牌大升22%。藥明系大漲，藥明康德 （2359） 升兩成，藥明生物 （2269） 升近15%。惟內銀逆市下跌。

【11:40】港股升幅擴大至近800點

港股升幅擴大至近800點。恒指現報20674點，升750點或3.76%；國指報7335點，升248點或3.51%；科指報4504點，升295點或7.01%。大市成交額2241億元。

新世界升22%，成表現最佳藍籌股。另外，藥明康德﹙2359﹚及藥明生物﹙2269﹚分別升20.84%及16.01%。

滬指半日升2%、深成指更大升6%，成交逼近萬億元人民幣。

【09:42】港股升近500點

港股企穩兩萬點樓上，現報20387點，升463點或2.32%；國指報7223點，升136點或1.93%；科指報4343點，升133點或3.18%。大市成交額558億元。

新世界﹙0017﹚換舵手，今日大升15.9%至9.5元，成交額1,855萬元。

另外，消費股及內房股續有炒作，蒙牛﹙2319﹚升14.94%、潤啤﹙0291﹚升10.45%、龍湖﹙9960﹚升6.62%。

重磅科技股續升，美團﹙3690﹚升5.12%、阿里巴巴﹙9988﹚升4.34%、騰訊﹙0700﹚升3.07%。

【09:22】港股重上兩萬點

恒指昨日飆近800點，直逼兩萬點大關，主板成交額3028億元，是兩年半最活躍。

港股今早開市，開報20446點，大升522點或2.62%。港股對上一次見兩萬點水平，已回帶至去年8月1日，惟之後拾級而下，一度失守15000點大關後始回升。

阿里巴巴﹙9988﹚重見紅底，報102元，升4.34%。

著名對沖基金經理泰珀(David Tepper)接受CNBC訪問時表示，美國減息令中國有空間放寬政策，加上內地支持經濟力度出乎預期，是一個全面轉向，他幾乎全面買入中國股大型科技股，例如阿里巴巴(9988)和百度集團(9888)，直言「買入一切」，包括ETFS及期貨。