港股升近500點　收回兩萬點大關　對沖基金名宿稱掃入一切中資股

【09:42】港股升近500點

港股企穩兩萬點樓上，現報20387點，升463點或2.32%；國指報7223點，升136點或1.93%；科指報4343點，升133點或3.18%。大市成交額558億元。

新世界﹙0017﹚換舵手，今日大升15.9%至9.5元，成交額1,855萬元。

另外，消費股及內房股續有炒作，蒙牛﹙2319﹚升14.94%、潤啤﹙0291﹚升10.45%、龍湖﹙9960﹚升6.62%。

重磅科技股續升，美團﹙3690﹚升5.12%、阿里巴巴﹙9988﹚升4.34%、騰訊﹙0700﹚升3.07%。

【09:22】港股重上兩萬點

恒指昨日飆近800點，直逼兩萬點大關，主板成交額3028億元，是兩年半最活躍。

港股今早開市，開報20446點，大升522點或2.62%。港股對上一次見兩萬點水平，已回帶至去年8月1日，惟之後拾級而下，一度失守15000點大關後始回升。

阿里巴巴﹙9988﹚重見紅底，報102元，升4.34%。

著名對沖基金經理泰珀(David Tepper)接受CNBC訪問時表示，美國減息令中國有空間放寬政策，加上內地支持經濟力度出乎預期，是一個全面轉向，他幾乎全面買入中國股大型科技股，例如阿里巴巴(9988)和百度集團(9888)，直言「買入一切」，包括ETFS及期貨。