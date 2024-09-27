黃偉綸︰港有能力引導國際資金配對優質綠色投資

本港重新「坐穩」全球金融中心三甲排名位置，特區政府署理財政司司長黃偉綸日前出席香港中國金融協會年會論壇致辭時表示，香港總排名重上三甲，反映特區政府在過去一段時間的努力，特別在各項和金融業務相關的政策和措施方面，方向正確，這個成績也反映金融業界和各監管機構的付出和貢獻。

他續指，特首於去年10月發表的施政報告，清楚表明未來施政的重點是「拼經濟」，在過往一段時間，香港在推動股市、保險和銀行業、金融科技、虛擬資產、財富管理、建立人才庫等方面做了大量工作。

談及近年大熱的緣色金融，黃偉綸稱，特區政府努力打香港綠色金融中心地位，香港發行的綠色債券規模超過500億美元，佔亞洲市場的三分之一以上；而今年7月，特區也成功發售約250億港元等值的人民幣、美元及歐元綠色債券，其中人民幣綠債佔100億元。

他指出，可進一步豐富人民幣投資組合，也有於人民幣進一步國際化，而香港作為國金中心，有能力引導國際資金配對優質綠色投資，為區內綠色轉型作出貢獻。

香港中國金融協會在港舉行年會論壇，主題為「氣候變化與綠色可持續金融」。

中國金融協會主席孟羽則補充，目前在應付氣候變化還存在資金缺口，香港背靠組國、連通世界的優勢，以至制度優勢，令香港參與境內綠色及可持續發展金融「如虎添翼」，

香港中國金融協會在港舉行年會論壇，主題為「氣候變化與綠色可持續金融」，有多位嘉賓出席，包括香港中國金融協會主席孟羽、國際財務報告準則基金會副主席Teresa Ko、中誠信集團董事長毛振華，以及大公文匯傳媒集團董事長李大宏等。