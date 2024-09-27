港股成交突破4000億創新高　景順：料中港股市有逾20%上升空間

中港股市今日（27日）成交上漲，突破4000億元，創歷史新高。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，中國近期推出更多刺激政策，內地及香港股市前景向好，料有逾20%上升空間。



趙耀庭指出，繼人民銀行公布一系列貨幣刺激政策後，中國政策制定者又接連公布多項支持措施，尤其令人倍受鼓舞的是，這些措施的針對性有所加強，主要針對消費者、樓市及銀行體系，目的對整體經濟產生溢出效應。

他稱，更多支持政策將接踵而來，財政刺激政策未來數月有望顯著增加，這應可提振家庭情緒，為樓市提供支撐。雖然股市反彈上升，但估值依然較歷史平均水平為低，反映在目前水平上仍有逾20%的上升空間。

港股成交突破4000億創新高。（資料圖片）

趙耀庭預期，年內餘下時間裏，隨着各國央行減息及經濟實現軟着陸，全球投資者都會更願意承受風險。聯儲局更大幅度減息為人民銀行加速放寬政策提供有利環境。 隨着美元走弱及投資者尋求更高回報，新興市場，尤其是中國，有望表現出色；預計投資者可能會從估值昂貴和過熱的全球科技股向估值更便宜的新興市場輪動。

他指出，中國市場不乏動力，現時升勢與2014至2015年的升勢相近，當時的升勢持續約9個月，儘管其後GDP有所放緩，但中國股市仍上漲近1倍。