人行︰存量房貸利率批量應下調　預計平均降0.5%

中國人民銀行表示，完善商業性個人住房貸款利率定價機制，允許滿足一定條件的存量房貸重新約定加點幅度，促進降低存量房貸利率。市場利率定價自律機制同時發布倡議，各家商業銀行原則上應在今年10月31日前對符合條件的存量房貸開展批量調整，預計平均降幅0.5個百分點左右。

另外，為適應房地產市場供求關係的新變化，在批量調整和常態化調整階段，均不再區分首套、二套房(有房貸利率政策下限且區分首套、二套的城市除外)，引導首套、二套存量房貸利率降至全國新發放房貸利率平均水平附近，減輕存量房貸借款人利息負擔。

數據顯示，截至7月末，全部存量房貸加權平均利率約為4.06%。今年前8個月全國新發放房貸平均利率為3.61%。根據倡議，存量房貸利率批量調整后將降至約3.55%，調整後，利率較調整前的4.06%降幅約0.5個百分點，預計降幅為平均值，具體到每個合同將各有不同。

據內媒報道，在本次公告和倡議發布後，各商業銀行將發布有關公告和批量調整細則，統一調降房貸利率在貸款市場報價利率（LPR）基礎上的加點幅度，並盡可能為借款人提供便利。絕大多數借款人可通過網上銀行、手機銀行等渠道完成「一鍵式操作」，無需到商業銀行網點辦理，具體請及時關注承貸商業銀行官方平台發布的有關信息。

有分析指，預計這一項政策將惠及5000萬戶家庭，1.5億人口，每年可為存量房貸家庭節省支出約1,500億元。