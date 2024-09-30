恒指重上21000點關　大升逾600點　阿里健康飆兩成｜持續更新

在內地出招救市救經濟刺激下，上周恒指及科指分別漲13%及20.23%，牛氣逼人，上周五（27日）成交額達4457億元，創歷史新高。展望本周，市場首要焦點將是周五公布的美國9月非農業職位數據。



11:30

港股再升穿21000點，恒指現報21234點，升2.92%或602點。國指升3.13%、科指則升6.64%。大市成交額2,285億元。

阿里健康升21.6%，而龍湖升13.5%〉恒隆升11.09%、信義光能升10.9%、京東健康升10.44%。

10:31

港股衝高21000點後回落，恒指最新報20964點，升331點或1.61%。另外，國指升1.54%、科指升3.8%。大市成交額1463億元。

中央救內房措施陸續出台，龍湖﹙0960﹚升15.3%、恒隆地產升9.76%、中海外升6.62%。

重磅科技股方面，阿里升5.17%、美團升3.28%、騰訊則升0.77%。

港交所升4.53%。

9:56

恒生指數升279點，報20911點。科指升3.14%，報4593點。

ATM升幅收窄，美團 （3690） 升近3%，阿里巴巴 （9988） 升4%，騰訊 （0700） 跌不足1%。

住建部支持一線城市用好房地產市場調控自主權，上海、廣州及深圳相繼調整政策，內房造好，萬科 （2202）升9%，龍湖 （0960）升一成，融創 （1918） 升17%。

內銀股逆市向下，四大內銀早段跌逾1%至2%。

09:20

港股國慶前於9月最後一個交易日造好，恒生指數高開543點，開報21175點，港股成交82.9億元，科指升4.4%，報4648點。

內房造好，萬科 （2202） 、龍湖 （0960） 、融創 （1918） 等多股升近15%。

ATM造好，美團 （3690） 升7%，阿里巴巴 （9988） 升半成，騰訊 （0700） 升逾2%，齊齊破頂。