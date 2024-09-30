GUM：年內強基金人均賺逾2萬元　達去年近3倍　「個市可睇牛啲」

GUM公布今年上半年強積金成績表。由年初至本月24日，強積金回報升9.4％，人均賺23,006元；其回報暫時已達去年（人均賺8171元）近3倍。



此外，港股在9月突破20,000關口，該行指出主要受惠於中國推出經濟刺激「組合拳」政策，以及美國減息。並預計11月美聯儲減息0.5厘和0.25厘的機會各佔一半。



受惠中央「組合拳」及央行相繼減息

GUM表示，其強積金指數全線錄得正回報。回顧第三季環球股市展現強韌性，即使市場對美國經濟衰退的憂慮及日元拆倉導致的跌幅影響，亦能穩步回升。另外，中港股市在本月大幅反彈，屬受益於人民銀行等機構共同推出的經濟刺激「組合拳」政策，包括降準0.5%及調低房貸利率等措施。

此外，美國及歐洲多國通脹數據呈向下受控趨勢，主要央行相繼減息，美國聯儲局在9月更大幅減息0.5%，推動債券基金價格上升。

看好中港市場 「可以睇牛啲個股市」

至於第四季展望，GUM常務董事陳銳隆指出，雖然強基金上半年表現亮麗，年初至今回報已達9%，市場預期仍然樂觀。不過美國大選及地緣政治風險上升，在第四季應避免集中單一市場，建議低風險投資者可考慮配置保守基金以獲取穩定回報，且關注美國減息對債券基金的支持。

另外，陳銳隆表示繼續看好港股及中國市場，並稱港股現時「好抵買」。「可以睇牛啲個股市，（恒指）可以去到22000-23000點。」