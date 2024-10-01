美股｜道指收市升17點　 與標指再創新高　蘋果漲近2.3%

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周一（9月30日） 發表講話，稱預期今年將再有兩次小幅降息，總幅度50個基點，強調近期的減息半厘不應被解讀為未來步伐同樣激進。在鮑威爾發表講話後，美股跌幅一度擴大，最多曾挫383點，但隨後走高。道指至收市反升17點，與標指同創收市新高。



圖為2024年9月18日，美國紐約證券交易所(NYSE)交易大廳的螢幕上，顯示聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）舉行新聞發布會。（Reuters）

道指收市報42,330.15點，升17.15點或0.04%；納指報18,189.17點，升69.58點或0.38%；標普500指數收市報5,762.48點，升24.31點或0.42%。

綜觀9月份，道指累漲1.85%、納數累升2.69%、標普500指數累漲2.01%。以季度計算，道指累漲8.21%、納指累升2.58%、標指累漲5.53%。

2024年9月13日，美國華盛頓州倫頓（Renton），波音工廠的工人聚集在生產設施入口附近的糾察線上進行首日罷工。（Reuters）

波音跌逾2.7% 通用汽車挫逾3.5%

飛機製造商波音（Boeing）與工會談判破裂，工人罷工進入第三周，該公司股價周一跌2.74%，為跌幅最大道指成份股。 蘋果公司升2.29%，每股收報233.00美元，迫近歷史高位，為升幅最大道指成份股。

連鎖藥房CVS Health上漲2.44%，此前有報道對沖基金Glenview Capital Management將與這家陷入困境公司的高管會面。

在同業Stellantis下調年度營收預測後，汽車製造商福特（Ford Motor）股價跌2.04%，通用汽車（General Motors）跌3.53%。

中國央行再公布一系列刺激樓市措施，反映中概股的金龍指數升0.44%，其中叮咚買菜漲12.34%，霧芯科技漲7.74%。

圖為2022年9月23日路透社拍攝的設計圖片，相中可見日圓和美元紙幣。（Reuters）

美元指數上揚 兌日圓升1%重上143

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上揚，周一在匯市尾市報100.780， 升幅0.40%。其中，美元兌日圓報143.69，升幅約1%。

油價下跌。紐約原油期貨每桶收報68.17美元，跌0.01美元或0.01%；倫敦布蘭特期油每桶收報71.77美元，跌0.21美元或0.29%。

金價下跌，現貨黃金最新報每盎司2,631.36美元，跌幅約1%。