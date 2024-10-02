恒指曾升一千點　重上22000點　龍湖飆近17%｜持續更新

港股受惠內地大力刺激經濟及美國聯儲局減息，恆生指數持續抽升



10:45

恒指曾大升1000點，升穿22000點。恒指現升890點或4.21%。科指升6.62%、國指升5.14%。大市成交額1,435億元。

龍湖﹙0960﹚大升16.8%。

10:30

恒指重上22000點，最新報22,067.41點，升933點或4.42%。

10:15

港股升幅擴大，大市報21809點，升675點或3.2%；國企報7810點，升300點或4%；科指報5031點，升280點或5.89%。大市成交額1,021億元。

美團﹙3690﹚勁升10.17%，為表現最佳藍籌股。

另外，港交所、理想、京東齊升逾8%。

內地房地產股造好，龍湖﹙0960﹚升9.17%。

09:51

港股續升近500點。恒指報21617點，升483點或2.29%；國指報7725點，升215點或2.87%；科指報4945點，升293點或4.07%。大市成交額501億元。

理想汽車﹙2015﹚飆11.37%，表現冠藍籌股。

另外，油偎回升，中海油﹙0883﹚及中石油﹙0857﹚分別升4%及3.62%。

重磅科技股方面，美團﹙3690﹚8%、騰訊﹙0700﹚升1.21%、阿里巴巴升0.36%。

港交所升2.94%。

港股近日持續上升，恆生指數重上22000點。

09:23 恒指高開155點

9月計恒指漲3144點；第3季累升3415點或逾19%，是2009年第2季以來表現最好的一季。

踏入10月第四季開局，港股再高開。恒指現報21289點，升155點或0.74%；國指報7578點，升69點或0.92%；科指報4840點，升88點或1.86%。

汽車銷售數字理想，理想汽車﹙2015﹚高開11.37%，高見120.4元。