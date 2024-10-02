半日「僅」2350億成交推升1268點　龍湖升幅稱王　5隻藍籌卻見紅

內地國慶長假，缺「北水」情況下，港股表現更勁，半日成交「不足」2,400億元，一度把大市推升最高逾1500點！港股周一成交破天荒達5,058億元，惟亦「只升」501點，當日收報21133點。

港股創去年1月底以來高位

恒指今日﹙10月2日﹚盤中一度大升1506點，高見22640點，創去年1月底以來高位。半日「埋單」恒指報22401點，大升1268點或6%；國指報8051點，升541點或7.21%；科指報5166點，升414點或8.72%。大市成交2,354億元，14隻藍籌升幅達雙位數。

今日升市仍然以新經濟股、內房及內險為主打，龍湖﹙0960﹚勁升28.85%，冠絕藍籌，另外中海外﹙0688﹚及潤地﹙1109﹚分別升12.31%及10.82%。

至於新經濟股，美團﹙3690﹚、阿里健康﹙0241﹚、京東﹙9618﹚、理想汽車﹙2015﹚、百度﹙9888﹚分別升4.9%、14.01%、12.14%、12.02%、11.26%。

內險股方面，中國平安﹙2318﹚升13.26%、中人壽﹙2628﹚升8.57%。

至於升市不會「缺席」的港交所﹙0388﹚則續升12.98%。

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5隻藍籌倒跌

另邊廂，截至中午收市，僅5隻藍籌倒跌，包括周大福﹙1929﹚、滙控﹙0005﹚、電能﹙0006﹚、長建﹙1038﹚、潤電﹙836﹚，幅度介乎0.23%至2.51%。

事實上，本地薑又或穩陣收息股，今轉升浪表現遜色，例如長和﹙0001﹚、中電﹙0002﹚、煤氣﹙0003﹚、中移動﹙0941﹚、神華﹙1088﹚、中銀香港﹙2388﹚、恒生﹙0011﹚升幅亦只有2%或少於2%。