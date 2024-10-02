港股現癲牛市？　專家料恒指年底或見24000點　入市𥄫實呢個日子

國慶假期後，港股升勢強勁升勢不減，恒指六日連升，今日高見22667點，全日飆1310點。光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，這輪港股強勢主要受到內地大力救市的影響。然而，現階段港股是否已見頂，他坦言仍難以判斷，但認為這次升勢屬於一個持續的趨勢。「如果國慶長假後，喺10月8日開始，A股都可以維持一個強勢表現，港股會保持走勢。」



入市策略：可留意21000點回調位

對於散戶來說，伍禮賢指出，港股近期的強勁表現，主要得益於內地救市力度超出市場預期。不過，由於恒指目前處於高位，加上技術上出現超買現象，投資者應該謹慎操作。他建議手上正持貨的散戶，現階段可考慮分批沽出；而對於尚未入市的投資者，目前則不宜高追入市。

對於想入手的投資者，操作上，他籲待恒指可能回落至21000點水平時，可留意大市回調的機會。「短線來睇，恒指若在21000點左右出現回調，投資者便可以適時觀察入市機會。」

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，若10月8號開始A股可以繼續保持強勢表現，港股會一直維持強勢。（資料圖片）

港股仍有向上機會 年底或見24000點

即便缺乏「北水」支撐，港股依然展現出強勁表現。港股牛市能否持續發威？伍禮賢表示，短線內的調整隨時可能發生，但整體來看，港股仍有上行空間。他指出，相較外圍市場，港股目前估值不算過高，並且在中央政策支持下，市場有足夠時間來消化這些利好措施。此外，市場預期今年年底前將會有更多政策出台，這將進一步推動股市發展。「所以市場的預期就不會一下子結束，反而有機會是一個持續性的過程，如果A股在10月8日之後可以保持強勢，港股都會一路維持。」

伍禮賢也指出，雖然恒指有望在年底前觸及23000至24000點的高位，但市場波動性亦會增加。因此，投資者可繼續持有防守型的高息股，投資者可繼續持有。「市況有機會升上去再回落下來，或者是回落再升上去。所以資金有機會加強去流入呢類相對具有防守型股份。」