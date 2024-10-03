港股跌勢加劇至逾700點　京東孖寶等21隻藍籌股瀉半成｜持續更新

港股大時代氣勢重現。恒指近期走勢強勁，已連升多日，相比之下美國股市偏軟。當地三大指數於周三（2日）走勢反覆高收，惟升幅介乎0.01%至0.08%，個別股份如Nike及Tesla等跌幅較大。亞太區股市方面，日本股市今日（3日）早後反彈，曾升逾千點。匯市方面，美元兌日圓升穿147，兌歐元及英鎊亦上揚。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期油升1%，迫近71美元，紐約期金升0.3%。



【10:26】港股最新跌逾700點

港股跌幅擴至逾700點，最新報21705點，跌737點，國指跌297點，報7743點，科指跌299點，報4857點。

目前有21隻藍籌股跌幅逾半成，京東健康（6618）挫9.8%﹑京東集團（9618）跌8.5%。

【10:09】新世界瀉8%

港股跌勢進一步加劇，最新報21823點，跌619點，成交額約為878.5億元。

新世界（0017）挫8%，京東健康（6618）跌7.8%﹑京東（9618）升7.6%。

（蔡偉南攝）

【10:02】港股曾挫逾500點

港股今早出現較明顯調整，一度挫逾500點，曾低見21829點，其後跌幅收窄。恒指最新報22031點，跌412點。

國指跌173點，報7868點，科指報4993點，跌163點。

京東（9618）跌8.5%，京東健康（6618）跌8%。

新世界（0017）跌6.9%。

公用股及石油股逆市上揚，電能（0006）升1.3%﹑中電（0002）升0.8%﹑長江基建（1038）升0.6%。

中海油（0883）升1.2%﹑中石化（0386）升0.6%。

【09:40】港股曾跌逾400點

港股經過連續多日升市後，今早出現明顯調整，曾一度失守22000點，跌幅逾400點，最新報22066點，跌377點。

科指跌178點或3.5%，最新報4978點，國指跌179點，報7861點。

【09:35】港股轉跌226點

港股轉跌，恒指最新報22216點，跌226點，國指跌111點，報7929點，科指跌111點，報5045點。

阿里（9988）跌2.3%，騰訊（0700）跌0.4%。

龍湖（0960）瀉7.2%，融創（1918）挫14.6%。

【09:25】港股高開40點

恒指最新報22484點，高開40點，國指最新報8034點，低開7點，科指最新報5117點，低開39點。

券商股方面，中信證券（6030）高開4.7%﹑中金（3908）高開6.4%﹑中國銀河（6881）高開3.9%。

內險股方面，平保（2318）高開1.3%﹑國壽（2628）高開1%﹑新華人壽（1336）高開1.7%。

內房股方面，龍湖（0960）高開6.1%﹑世茂（0813）高開14.9%﹑雅居樂（3383）高開14.9%﹑潤地（1109）高開1.4%，融創（1918）高開15%。

科技股方面，阿里（9988）低開1.8%﹑騰訊（0700）高開0.2%﹑美團（3690）高開0.4%。

金融股方面，港交所（0388）及滙豐（0005）平開。