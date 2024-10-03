港8月零售按年跌10.1%　遜預期　珠寶首飾鐘錶跌幅達24%

本港8月份零售數據表現不及預期。政府指出今年8月的零售業總銷貨價值的臨時估計為292億元，按年下跌10.1%。7月的零售業總銷貨價值的修訂估計按年跌11.7%。今年首八個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌7.7%。



政府指出8月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為23億元，按年跌0.5%。7月的零售業網上銷售價值的修訂估計按年上升0.8%。今年首8個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌0.2%。

扣除其間價格變動後，8月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年跌11.8%。7月的零售業總銷貨數量的修訂估計按年跌13.2%。今年首8個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌9.3%。

葵芳新都會廣場。（吳美松攝）

鐘錶珠寶銷貨值跌24%

政府指出按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年8月超級市場貨品的銷貨價值按年下跌3.6%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值下跌24.0%）；其他未分類消費品（下跌5.0%）；服裝（下跌13.4%）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌2.8%）；百貨公司貨品（下跌15.8%）；汽車及汽車零件（下跌35.1%）；燃料（下跌9.9%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌6.3%）；傢具及固定裝置（下跌21.3%）；中藥（下跌11.9%）；以及眼鏡店（下跌17.0%）。

另一方面，今年8月食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值按年上升0.2%。其次為藥物及化妝品（銷貨價值上升4.5%）；以及書報、文具及禮品（上升3.0%）。

蓮塘口岸商業城吸引了大批港人北上消費，其中以燒肉最多人購買。（黃浩謙攝）

政府料零售業界短期內續受挑戰

政府發言人表示，8月零售業總銷貨價值繼續受到消費模式轉變、港元匯率偏高，以及較多市民在暑假外遊等因素影響，錄得按年下跌。

展望未來，發言人指出零售業界在短期內仍會面對挑戰。然而，中央政府的多項惠港政策，以及特區政府提振市面氣氛、支持業界發展的多項措施，將會對零售業務有利。整體經濟繼續增長，市民的就業收入增加，加上港元匯率隨美國減息回軟，亦會為零售業帶來支持。

發言人同時指出，香港貿易發展局於8月舉辦了首屆「香港好物節」，協助本港企業提升品牌知名度，拓展內地電商業務。政府會繼續透過不同政策支援包括零售業在內的中小企業，例如「中小企業市場推廣基金」及「電商易」等，協助企業開拓市場，以及鼓勵企業升級轉型和發展電商業務，推動多元和新質生產力發展。