中銀捱定息按揭計劃　年期最長5年　期內利率最低3.15厘

再有本港銀行推出定息按揭。中銀推出定息按揭計劃，定息期介乎2至5年，年利率介乎3.15厘至3.35厘，定息期過後按揭利率為最優惠利率（P）減1.25厘。該行又指出最低貸款額為100萬元。



中銀指出如客戶叙造2年期定息，年利率為3.35厘。若定息期為3年，期內年利率為3.25厘，4年期及5年期的定息年利率分別為3.2厘及3.15厘。

曹德明指中銀新增的按揭定息計劃具競爭力。（公司提供）

曹德明料用定按每月供款最少減少6.3%

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次中銀新增的4款定息按揭計劃劃具競爭力，可讓買家根據自身條件而作出合適選擇。息率亦比現時銀行新造H按及P按計劃的按息3.875厘，分別低出0.525厘、0.625厘、0.675厘及0.725厘。

假設貸款額500萬元、年期為30年，現時銀行普遍按揭計劃為3.875厘，每月供款為23,512元。中銀推出的定按計劃，2年期利率為3.35厘，每月供款比銀行普遍按揭計劃減少1,476元（6.3%）至22,036元；3年期利率為3.25厘，每月供款比銀行普遍按揭計劃減少1,752元（7.5%）至21,760元；4年期利率為3.2厘，每月供款比銀行普遍按揭計劃減少1,889元（8%）至21,623元；５年期利率為3.15厘，每月供款比銀行普遍按揭計劃減少2,025元（8.6%）至21,487元。

王美鳳指出，銀行推出新定息按揭相信可為銀行及客戶造就雙贏效果。（受訪者提供）

王美鳳指定息計劃具吸引力

中原按揭董事總經理王美鳳表示，歡迎再有大型銀行推出低息定按計劃，為市場提供更多元化的按揭優惠選擇，反映銀行對樓市及置業人士的正面支持，有關全新定息按揭為市場買家及按揭用家增添更多低息定按選擇，有利用家先享減息效果及管理供款預算，加上在本港減息周期啟動後市場氣氛逐步回暖、多個新盤起動銷售銷情理想，金融市場亦報捷，多個利好因素相信有助加強買家入市信心。

王美鳳指出，是次銀行推出全新定按共有四個定息期選擇，分別為鎖定二年3.35厘、鎖定三年3.25厘、鎖定四年3.2厘或鎖定五年3.15厘之定息按揭；現時市場按息主要為3.875%，借款人若選擇此定按計劃可於現階段及往後二年至五年便鎖定享有低於現時按息，按息即時較現時降低0.525厘至0.725厘，30年期計之月供現時可減少6.3%至8.6%，除了可預先享有減息效果、降低每月供款額，減輕供款負擔之外，更可讓借款人在定息期內維持供款額不變之穩定性，有利制定預算及進行精確財務規劃。同樣地，有關新定按適用於新按、轉按及車位，讓更多借款人可受惠於更多按揭優惠選擇。

王美鳳指出銀行推出定按計劃有利於管理穩定的利息水平，加上有關計劃具有吸引力有利吸納較長線選用2年至5年定息期之按揭用家，亦有利銀行評估預期利息收入，並對預期增加穩定性。